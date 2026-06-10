¡Cambio relevante en el precio del dólar en el cierre de hoy 10 de junio de 2026! ¿Fue sorpresivo?

Este 10 de junio de 2026, de acuerdo con el monitoreo que realiza el Banco de la República en tiempo real, el precio de apertura del dólar fue de 3.575,00 pesos.

Sin embargo, la divisa estadounidense comenzó a bajar constantemente desde las 9:20 de la mañana y cerró con un descenso considerable.

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¿Qué tantos pesos perdió el dólar en la tarde de este 10 de junio, en comparación con la tasa de apertura? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 10 de junio de 2026

El Banco de la República de Colombia notificó en su página web que el dólar cerró este 10 de junio en 3.550,200.

Eso significa que, haciendo el balance con el precio de apertura, hubo un descenso importante de exactamente 24,8 pesos.

Mientras tanto, la Tasa Promedio del Mercado ha alcanzado los 3.567,556 pesos.

Así se está moviendo la compra y venta de dólares en las casas de cambio

Desde las primeras horas de este 10 de junio de 2026, en promedio, se han fijado las siguientes tarifas en las casas de cambio de las principales ciudades del país:

Bogotá: 3.680 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.740 pesos para que los vendan.

Cali: 3.550 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.700 pesos para que los vendan.

Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que los vendan.

Medellín: 3.640 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.760 pesos para que los vendan.

Esta es la perspectiva de los analistas tras los cambios que ha tenido el precio del dólar

Rodrigo Lama, chief business officer de la fintech latinoamericana Global66, explicó por qué esta semana es crucial y cuáles son las variables que podrían impactar directamente en el comportamiento de la divisa.

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“Es una semana de alta relevancia donde el IPC de mayo del martes y la evolución del conflicto en el Medio Oriente se perfilan como los principales 'drivers' del mercado. El conflicto sigue siendo la variable de mayor impacto sobre el WTI y, por ende, sobre la inflación", señaló.

"En un escenario favorable para las monedas emergentes, el IPC de mayo modera respecto al mes anterior y el conflicto en el Medio Oriente no registra una nueva escalada, lo que descomprimiría las expectativas inflacionarias y reforzaría un debate más equilibrado en las actas del FOMC. El dólar cedería terreno y el USDCOP podría mantenerse en la zona de 3.520–3.580 pesos, apoyado por el factor electoral colombiano", concluyó.