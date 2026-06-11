Dólar volvió a caer en Colombia: así amaneció el precio este jueves, 11 de junio

El dólar continúa mostrando una tendencia a la baja en Colombia y este jueves 11 de junio volvió a abrir con una caída frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM).

La divisa estadounidense inició la jornada en $3.543,10, una cifra que representa una disminución de $24,01 frente a la TRM vigente, fijada en $3.567,11.

La apertura confirma el comportamiento descendente que ha venido registrando la moneda durante las últimas semanas, un panorama que sigue siendo observado con atención por importadores, exportadores, viajeros y personas que manejan ahorros en dólares.

El dólar en Colombia acumula varias jornadas de descenso

Las cifras recientes muestran que la divisa ha mantenido una tendencia favorable para quienes compran dólares. La cotización del miércoles 10 de junio registró una caída de $6,63 frente al día anterior, equivalente a un descenso del 0,18%.

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Por su parte, la TRM para este jueves se ubicó en $3.567,11, lo que representa una reducción de $14,35 respecto a la jornada previa, equivalente a una baja del 0,4%.

La tendencia también se refleja en comparaciones de mayor plazo. Frente al mismo día de la semana anterior, el dólar disminuyó $5,74. Comparado con hace un mes, la reducción alcanza los $179,99.

¿Cómo se comporta el dólar frente al año pasado?

Uno de los datos más llamativos es la diferencia frente a 2025. Según los registros del mercado cambiario, la moneda estadounidense vale actualmente $623,79 menos que en la misma fecha del año anterior, lo que representa una caída cercana al 15%.

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Asimismo, desde el inicio de 2026 el dólar ha retrocedido $189,97, equivalente a una disminución superior al 5%.

Aunque el mercado puede presentar cambios durante la jornada, la apertura de este 11 de junio ratifica la tendencia bajista que ha caracterizado al dólar en Colombia durante los últimos meses y que sigue generando expectativas entre los distintos sectores económicos del país.