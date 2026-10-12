Desperdicio de alimentos en Colombia: esto reveló un estudio

Desde la compra hasta el consumo, los alimentos enfrentan el riesgo de terminar en la basura. En Colombia, el 66.5 % de los participantes de una encuesta señala el deterioro de los productos en la cocina como la principal causa de descarte. Además, las frutas y verduras son la categoría más desechada, con el 59 % de las respuestas.

Los datos aparecen en la segunda edición del estudio 'Percepción de desperdicio de alimentos en América Latina 2026', publicado por Cheaf, que incorporó por primera vez a Colombia.

¿Qué ocurre con los alimentos en los hogares?

El 34.7 % de los consultados admite botar comida al menos una vez por semana. Esta práctica convive con una preocupación extendida: el 92.3 % considera relevante el problema.

Además, Colombia registró el mayor porcentaje de participantes que califican la situación como crítica, con el 23.4 %, por encima de México, Chile y Argentina.

El precio también interviene en las decisiones de consumo. El 45.8 % afirma que el encarecimiento de los productos condiciona sus compras, mientras el 55.8 % revisa qué alimentos tiene en la nevera antes de ir al supermercado.

La preocupación trasciende el bolsillo: el 90.2 % reconoce un impacto ambiental medio o alto asociado al desperdicio, relacionado con la pérdida de agua y las emisiones.

¿Qué soluciones reclaman los encuestados?

El 72.7 % señala al gran comercio como un actor principal para ofrecer soluciones, aunque el 44.3 % también reconoce la responsabilidad de los hogares.

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“Buscamos consolidar un escenario donde tirar la comida sea cosa del pasado, protegiendo integralmente nuestro entorno”, afirmó Rodrigo Ramírez, responsable de Cheaf en Colombia.

En materia de medidas públicas, el 59.1 % desconoce si existen normas estatales para mitigar el problema. Por su parte, el 56.4 % pide incentivos que faciliten las donaciones, una demanda que sitúa el aprovechamiento de excedentes entre los retos identificados por el estudio.