Así avanza la iniciativa cero carbono para la industria de alimentos congelados

La infraestructura destinada al almacenamiento de alimentos refrigerados y congelados en Colombia avanza hacia modelos de mayor eficiencia energética y menor impacto ambiental.

En este proceso, las plantas de Buga y Girón alcanzaron la certificación EDGE Zero Carbon, mientras una instalación ubicada en Funza cuenta con EDGE Advanced y LEED Zero Energy.

Los reconocimientos hacen parte de la estrategia de Emergent Cold LatAm, proveedor de soluciones logísticas a temperatura controlada para alimentos en América Latina, que busca fortalecer el desempeño ambiental de sus operaciones.

La transición representa un desafío particular para la cadena de frío, debido a que los sistemas de refrigeración utilizados para conservar este tipo de productos deben funcionar de manera permanente y demandan altos niveles de energía.

Por ello, reducir el consumo energético, incorporar fuentes renovables y disminuir las emisiones se encuentran entre los principales retos de esta industria.

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Buga marcó el primer precedente de cero carbono en congelados

La estrategia tuvo uno de sus principales hitos en Buga, donde la compañía obtuvo la certificación EDGE Zero Carbon, convirtiendo a esta planta en el primer proyecto inmobiliario certificado bajo este estándar en Colombia.

Durante el diseño y la construcción de la instalación se alcanzaron reducciones del 56% en el consumo de energía, 51% en el consumo de agua y 64% en la energía incorporada en los materiales. Posteriormente, la planta comenzó a operar con emisiones netas de carbono iguales a cero.

Ahora, Girón se suma a este avance con una nueva certificación EDGE Zero Carbon. La instalación logró ahorros del 50% en energía, 39% en agua y 82% en energía incorporada en los materiales.

En el caso de Funza, la mayor planta de la compañía en Colombia, la instalación cuenta con LEED Zero Energy, reconocimiento que contempla edificaciones cuyo consumo anual de energía es compensado mediante energía renovable generada o adquirida.

Durante 2026, la planta culminó una expansión y obtuvo además la certificación EDGE Advanced, con ahorros del 44% en energía, 54% en agua y 48% en energía incorporada en los materiales.

Una estrategia que se extiende por la región

Las certificaciones EDGE Zero Carbon, EDGE Advanced y LEED Zero Energy forman parte de estándares internacionales orientados a reconocer edificaciones con altos niveles de eficiencia.

En el caso de EDGE Advanced, desarrollado por la Corporación Financiera Internacional, se exige al menos un 40% de ahorro energético y reducciones mínimas del 20% en el consumo de agua y en la energía incorporada en los materiales. EDGE Zero Carbon requiere haber alcanzado previamente EDGE Advanced y operar con emisiones netas de carbono iguales a cero.

A nivel regional, Emergent Cold LatAm cuenta actualmente con 24 instalaciones certificadas bajo estándares EDGE o LEED en América Latina, nueve de ellas con certificación cero carbono. Además, durante 2025 aumentó en 394 % su consumo de energía solar y elevó la capacidad instalada de paneles de 11,9 MW a 19,9 MW.

En ese mismo periodo, la compañía reportó una reducción del 23 % en sus emisiones totales de gases de efecto invernadero, pese al crecimiento de 52% de su capacidad operativa.

En Colombia, la estrategia continúa con siete bodegas ubicadas en Buga, Cartagena, Funza/Bogotá y Girón/Bucaramanga. La compañía también prevé iniciar operaciones en una nueva instalación en Cali y evalúa futuras inversiones en Medellín y Barranquilla.

Para Moisés Ventocilla, director de Ingeniería de Emergent Cold LatAm, el desafío consiste en que cada nueva inversión permita elevar los estándares de eficiencia, aumentar el uso de fuentes renovables y reducir las emisiones en la infraestructura destinada a la industria de alimentos refrigerados y congelados.