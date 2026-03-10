Colombia desperdicia 9,76 millones de toneladas de alimentos al año

Colombia pierde o desperdicia cada año 9,76 millones de toneladas de alimentos, una cifra equivalente al 34% de la oferta alimentaria nacional, según estimaciones del Departamento Nacional de Planeación (DNP). Esto significa que aproximadamente una de cada tres toneladas de alimentos disponibles en el país no cumple finalmente su propósito alimentario.

De acuerdo con datos divulgados por Tetra Pak, la problemática no solo tiene implicaciones en materia de seguridad alimentaria, sino también en términos ambientales y económicos, debido a los recursos que se invierten en la producción, procesamiento, transporte y almacenamiento de los alimentos que terminan perdiéndose o desperdiciándose.

Las pérdidas se concentran antes de la etapa de consumo

A diferencia de la tendencia mundial, donde los hogares representan la principal fuente de desperdicio de alimentos, en Colombia una parte significativa de las pérdidas ocurre antes de que los productos lleguen a los consumidores. Según la FAO en Colombia, el 60,3% de la pérdida y desperdicio de alimentos se registra en etapas relacionadas con la producción, la logística, el transporte y el almacenamiento.

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Las frutas y verduras son los productos más afectados por esta situación, concentrando cerca de 6,1 millones de toneladas de alimentos perdidos o desperdiciados al año en el país, de acuerdo con cifras del DNP.

Tecnología y digitalización, apuestas para reducir el desperdicio

Frente a este panorama, la industria alimentaria está incorporando nuevas tecnologías para reducir las pérdidas a lo largo de la cadena de suministro. Entre las alternativas figuran sistemas que permiten prolongar la vida útil de los alimentos y mejorar las condiciones de conservación y distribución de productos perecederos.

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Además, la digitalización de los procesos productivos y el análisis de datos permiten identificar puntos críticos donde se generan pérdidas y adoptar medidas de eficiencia. Según Edwin Rozo, director de servicio de Tetra Pak Andina, la reducción del desperdicio requiere acciones en distintas etapas de la cadena alimentaria, desde la transformación y el envasado hasta el almacenamiento y la comercialización de los productos.

En el contexto global, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP) estima que en 2022 se desperdiciaron 1.050 millones de toneladas de alimentos en el mundo, mientras que la FAO calcula que América Latina y el Caribe pierden alrededor de 220 millones de toneladas cada año.