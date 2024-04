¿Hay riesgo de un apagón en Colombia por bajo nivel de los embalses?

El panorama en Colombia es crítico no solo por el bajo nivel de los embalses, y el desabastecimiento de agua en algunas regiones, también porque predomina el intenso calor en casi todo el país.

En A Lo Que Vinimos con Johana Amaya hablamos con Camilo Sánchez, el presidente de Andesco, gremio que reúne a las empresas de servicio público.

¿Hay riesgo de apagón en Colombia?

“Lo hemos dicho desde el principio: el riesgo más grande es decir que no lo hay, se lo hemos dicho al Gobierno cuando dicen ‘no nos asustemos’. Nosotros no queremos asustar al país ni a la gente, pero lo que sí tenemos que invitar es a que ahorremos, y es el momento de que lo hagamos, aunque lo debimos hacer hace mucho tiempo atrás”.

“Hoy tenemos Fenómeno del Niño y problemas de embalses, porque han bajado sus niveles. Esto que no están diciendo que ya estamos tomando resoluciones y cosas es gravísimo porque todavía esto lo debería tomar la Creg y hoy no tenemos ni siquiera el quórum para esto, ni se han nombrado los seis funcionarios que se tienen que nombrar”.

¿Qué tiene que hacer el Gobierno Nacional para evitar ese apagón?

“Tenemos que ser muy cuidadosos. El Gobierno invitar con una política muy fuerte a través de los medios de comunicación a la gente a que ahorre, esa es la primera y más importante. Segundo, mantener la parte técnica y nombrar a los funcionarios de la Creg para que se tomen las decisiones a través de ese organismo”.

“No nos devolvamos 30 años a seguir tomándolas el ministro y el Gobierno. Para eso están los técnicos, para eso estamos en ese proceso, y lo más importante: que estemos preparados con todos los procesos como las térmicas, ya que hoy estamos generando más del 50% de la energía con el proceso térmico”.

“No hay que devolvernos a las diabólicas, las malas y que contaminan, son las que nos han salvado de tener un apagón en el país, igual que la entrada de Ituango con la turbina 3 y 4”.

Hablaba de un incentivo del Gobierno: ¿en qué consistiría y cómo podemos ahorrar desde nuestras casas?

“Lo primero: le damos un incentivo, que se dio la vez pasada: ahorrar paga, y era decirles que si disminuyen el consumo que viene teniendo normalmente, eso le va a tener una disminución en el costo de su energía, y eso va a ser muy interesante porque es lo que quiere la gente”.

“Segundo: no lavar los carros, bañarse corto, no rociar los jardines. Muchas de esas cosas que parecen obvias que no se están haciendo en este momento. Fíjense que todavía estamos 4% y 5% por encima del momento más crítico que pueden tener los embalses”.

“Ojalá que se cumpla lo que estamos esperando y es que las lluvias lleguen para que de esta manera podamos tener tranquilidad”.