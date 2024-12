¿Qué impacto genera el aumento del salario mínimo en la compra de vivienda para 2025?

El mercado inmobiliario enfrentará un desafío importante para 2025, teniendo en cuenta el aumento previsto en los precios de las viviendas de interés prioritario (VIP) y de interés social (VIS).

Costo de VIS y VIP

Este incremento va vinculado al salario mínimo e impacta directamente en la capacidad adquisitiva de miles de familias colombianas.

Para las VIP, se proyecta un aumento de más de 11 millones de pesos en 2025. Actualmente, las viviendas tienen un costo de $117 millones, equivalente a 90 salarios mínimos.

Para el próximo año, el valor ascenderá a $128.115.000, un incremento considerable para los compradores potenciales.

Con respecto a las VIS, el panorama es más complejo. Su precio varía según la cantidad de habitantes en las ciudades. En las catalogadas como intermedias, el valor actual es de $175.500.000 (135 salarios mínimos), pero se espera un aumento que llegue a $192.172.000 (+$16.672.500).

En las ciudades grandes, el costo se fija en 150 salarios mínimos y se espera que el precio pase de 195 millones a 213 millones en 2025, lo que se traduce en un incremento de $18.525.000.

Suspensión de Mi Casa Ya

La situación se agrava por la suspensión de Mi Casa Ya. Esta medida ha generado preocupación entre los compradores. "Súper preocupada porque yo pensé que en caso de que me quitaran el subsidio, pues que me tocaba sacar por ahí 30 millones de una. Entonces yo dije en ese caso me toca desistir del apartamento", esto declaró Paola Cabrera, afectada por esta situación con el subsidio.

El aumento en los precios de las viviendas no solo afecta el valor de la propiedad, sino en los créditos hipotecarios. Los bancos deberán ajustar sus préstamos al nuevo valor, lo que podría dificultar aún más el acceso a la vivienda para muchas familias.

Frente a esta situación, Camacol señaló que para cubrir los subsidios de la tasa de interés para los hogares se necesitarían aproximadamente 128 mil millones de pesos.