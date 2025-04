¿Buscan contratos? Integración Social denuncia que voceros emberá restringen ingreso a los alojamientos

A través de un comunicado oficial, la Secretaría Distrital de Integración Social, denuncia que diferentes voceros de la comunidad emberá han obstaculizado la prestación de servicios en los alojamientos temporales de La Florida y La Rioja, negando incluso el ingreso de funcionarios a las instalaciones.

De acuerdo a lo informado, estos hechos se presentaron durante los días 5, 6 y 7 de abril de 2025, indicando que "estas situaciones que afectaron gravemente el acceso y la prestación de los servicios sociales por parte de las entidades distritales".

Además, reportaron actos de vandalismo en contra de las instalaciones. "el espacio pedagógico Casa de Memoria y Lúdica Jibuzu, ubicado en la UPI La Florida, fue saqueado y vandalizado, presuntamente por integrantes de la comunidad emberá (...) El ingreso se dio tras forzar una ventana del segundo piso".

Los hechos: voceros negando el ingreso a alojamientos temporales

Según se detalla en el comunicado, el 5 de abril, en la UPI de La Florida, algunos integrantes de la comunidad restringieron el ingreso de personal al PMU de la Secretaría. Esto se presentó debido a que estarían solicitando ayudas por parte de la Unidad para las Víctimas.

Para el lunes 7 de abril, se permitió el ingreso de personal a las instalaciones, pero no se logró restablecer la operación. Sin embargo, en la UPI de La Rioja, no se permitió que accedieran funcionarios de ninguna institución.

Por estas razones, se adelantó una reunión con el secretario de Integración Social, Roberto Angulo; la consejera de Paz del Distrito, Isabelita Mercado; y directivos de la Dirección de Asuntos Étnicos de la Secretaría de Gobierno, donde se determinó que este tipo de conductas que vulneren la atención a menores de edad, será puesto en conocimiento de las autoridades.

¿Búsqueda de contratos? Los presuntos motivos detrás de los bloqueos

Según el secretario Angulo, estos bloqueos se estarían generando a partir de las exigencias de los voceros indígenas, quienes estarían buscando el beneficio particular a través de contratos por parte de la Alcaldía.

"No hay excusa para obstaculizar el acceso de los niños y niñas emberá a los servicios sociales del gobierno de Bogotá Los voceros, que no son gobernadores reconocidos, no pueden exigirnos contratos ni ninguna otra condición para garantizar el art. 44 de la Constitución", escribió a través de su cuenta de X.