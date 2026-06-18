Industria capilar colombiana acelera la exportación de sus productos de origen natural a cuatro países

La industria de la belleza en Colombia sigue consolidándose como uno de los sectores con mayor capacidad de crecimiento y expansión internacional.

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El cuidado capilar destaca por su dinamismo y por el avance de empresas nacionales que están llevando productos desarrollados en el país a mercados de América Latina y Norteamérica.

Actualmente, el mercado capilar colombiano está valorado en más de $508 millones de dólares y mantiene una proyección de crecimiento del 7,19% durante 2026.

A esto se suman exportaciones superiores a los $158 millones de dólares, lo que refleja la creciente participación del país en la industria global de productos para el cabello.

Productos de belleza capilar de Colombia a nuevos mercados internacionales

Uno de los casos que evidencia este fenómeno es el de Poción, una compañía colombiana liderada por los empresarios Héctor Aristizabal y Jaime Correa, quienes han impulsado la expansión de productos capilares nacionales hacia República Dominicana, Ecuador, Perú y Estados Unidos.

La llegada al mercado estadounidense se realiza a través de Amazon USA, una plataforma que ha permitido ampliar el alcance de la manufactura colombiana y acercarla a consumidores interesados en soluciones especializadas para el cuidado del cabello.

Según explican los directivos de la compañía, el atractivo de los productos colombianos radica en la capacidad de integrar ingredientes activos y componentes naturales dentro de fórmulas orientadas a mejorar la salud capilar y el bienestar del cuero cabelludo:

Impulsamos el desarrollo de formulaciones cosmético-funcionales diseñadas exclusivamente para las necesidades del hombre, abarcando el control de la caída, la estimulación del crecimiento, la grasa y la salud del cuero cabelludo.

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Los productos capilares colombianos de origen natural que conquistan otros países

El crecimiento de la empresa también responde a una estrategia enfocada en la diversificación de su portafolio. Además de fortalecer sus líneas tradicionales, la compañía ha desarrollado soluciones específicas para atender necesidades masculinas relacionadas con la caída del cabello, el exceso de grasa, la caspa y el fortalecimiento capilar.

De acuerdo con los empresarios, identificar segmentos poco atendidos dentro del mercado permitió desarrollar formulaciones especializadas orientadas a resolver necesidades concretas de los consumidores.

Entre los productos destacados figuran shampoos elaborados con ingredientes como ají, jengibre y trébol rojo, diseñados para estimular el crecimiento del cabello, revitalizar los folículos y contribuir a disminuir la caída.

También hacen parte de la oferta tratamientos formulados con componentes como Oxytonic y Energytonic, enfocados en fortalecer el cuero cabelludo y mejorar la salud capilar.

La expansión internacional se encuentra respaldada por una sólida operación dentro de Colombia. La marca ya cuenta con presencia en más de 4.500 tiendas y distribuidores en distintas regiones del país.

Los planes de expansión continúan para el resto del año. La compañía proyecta cerrar 2026 con un crecimiento sostenible cercano al 70%, mientras fortalece su estrategia de internacionalización en mercados latinoamericanos donde existe una demanda creciente por productos especializados para el cuidado del cabello.