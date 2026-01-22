El mercado del cuidado capilar en Colombia alcanza los USD 474 millones e impulsa la economía

Durante 2025, el cuidado capilar en Colombia se convirtió en una tendencia de consumo enfocada en el bienestar, la autoestima y el autocuidado, impulsando un mercado de USD 474 millones según cifras de Mordor Intelligence.

El comportamiento fue liderado por un consumidor que hoy entiende el cabello como parte esencial de su salud integral, lo que ha incrementado la demanda de soluciones enfocadas en la reparación, la nutrición y el fortalecimiento desde la raíz.

De acuerdo con un análisis de La Poción, este cambio responde a un comprador más consciente, que busca productos con propósito, fórmulas de alto desempeño y rutinas que prioricen la salud del cuero cabelludo, más allá de lo estético.

“Actualmente los colombianos están dispuestos a invertir más en fórmulas de alto desempeño. Esto ha llevado a que la reparación capilar se posicione como una de las categorías más relevantes dentro del mercado”, explica Angélica Quintero, cofundadora de la compañía.

Esta dinámica se ha reflejado en las grandes ciudades como Bogotá, Cali y Medellín, sin embargo, también se ha extendido a distintas regiones del país, donde el cuidado personal gana cada vez más espacio en la vida cotidiana. El crecimiento del sector se ha visto acompañado por una mayor presencia de marcas en canales de retail, facilitando el acceso a soluciones especializadas para más personas.

Según el informe de La Poción, uno de los fenómenos más significativos del último año ha sido la participación creciente de los hombres en el cuidado capilar. Esto se debe a que ha aumentado la conciencia sobre la prevención de la caída del cabello, la salud del cuero cabelludo y el bienestar personal en el público masculino, dando paso a fórmulas más inclusivas y naturales del autocuidado.

Para el 2026, la industria proyecta un escenario positivo impulsado por tendencias como la “skinificación” capilar, que propone tratar el cuero cabelludo con el mismo rigor que la piel del rostro, y por el auge de soluciones integrales que combinan tratamientos externos con hábitos de bienestar.

En este contexto, Colombia continúa consolidándose como un mercado dinámico, donde el cuidado del cabello ya no es una moda pasajera, sino parte de una nueva cultura de salud y confianza personal.