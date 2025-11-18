Marca capilar colombiana crece un 170 % en 5 países y proyecta llegar a cinco más en 2026

En medio del crecimiento del sector de la belleza en Colombia, que se proyecta supere el 6,3 % en 2025 según datos de Sectorial, y que continúa ganando reconocimiento internacional por su relación precio-calidad, la marca especializada en cuidado capilar, La Poción, se consolida como una de las compañías que está jalonado el dinamismo en la industria.

En una década de operación, ha impulsado nuevos estándares en innovación y sostenibilidad, y la expansión comercial del mercado nacional hacia América Latina, logrando operaciones en Perú, Ecuador, República Dominicana y Estados Unidos.

Alineado con ese impulso regional, la compañía prepara su llegada a Panamá, Guatemala, México, Honduras y Costa Rica, una expansión que busca fortalecer la presencia del producto capilar colombiano en Centroamérica y ampliar la participación del país en mercados con alta demanda de cuidado y tratamiento del cabello.

En América Latina, el sector muestra un fuerte potencial, alcanzando los USD 11,95 mil millones en 2024 y proyectando un crecimiento anual del 4,8 % hasta 2034, según EMR Enterprise.

“Colombia tiene desarrollo, talento y calidad para liderar la innovación en cuidado capilar. Nuestra evolución es una muestra de cómo las marcas locales pueden impulsar un estándar latinoamericano innovador, eficiente y sostenible”, afirma.

Este ha sido el gran crecimiento que ha tenido esta empresa

En 2025, la compañía reportó un crecimiento del 170 % frente al año anterior, impulsado por la evolución de sus formulaciones, su presencia en canales físicos y digitales y su estrategia de escalabilidad internacional.

Un avance operativo que también se refleja en la generación de empleo, pues la empresa duplicó su nómina en el último año y entre equipo directo, aliados productivos y cadena de distribución, impacta a más de 2.000 personas. Además, para 2026 prevé ampliar su plantilla entre 15 % y 20 % con nuevos puestos de trabajo a nivel nacional y en los países donde iniciará operación.

En Colombia, la marca ya supera presencia en 4.500 puntos de venta a través de distribuidores, retail y farmacias, alcanzando una participación del 4,2 %, con mayor presencia en Medellín, Cali, Bogotá y Barranquilla.

Su propuesta se centra en formulaciones con ingredientes biodegradables y activos botánicos, una apuesta alineada con las tendencias de consumo que prioriza soluciones más limpias y de menor impacto ambiental. Visión que se extiende a su modelo de producción y empaque, promoviendo cadenas de abastecimiento que impulsan a proveedores que combinan innovación y prácticas sostenibles.

Con un mercado latinoamericano que podría alcanzar los USD 18,22 mil millones para 2034, el papel de Colombia en el cuidado capilar se perfila cada vez más estratégico. En esa línea, la proyección de La Poción no apunta solo a crecer como compañía, sino a afianzar la presencia del país como proveedor de innovación capilar en la región, abriendo nuevas rutas comerciales, escalando estándares y consolidando el peso del talento y la industria colombiana en el mapa de la belleza latinoamericana.