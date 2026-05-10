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Matrículas para 2027 en colegios oficiales de Bogotá ya se encuentran abiertas: esta es la fecha límite

El alcalde Carlos Fernando Galán y la secretaria de Educación Julia Rubiano explicaron paso a paso el proceso de inscripción.

Noticias RCN

octubre 05 de 2026
11:35 a. m.
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La Secretaría Distrital de Educación dio apertura al proceso de inscripción de matrículas para 2027, en colegios oficiales de Bogotá.

El trámite podrá realizarse de forma gratuita y sin intermediarios, entre el 5 de octubre y el 23 de diciembre. Sin embargo, quienes tengan un cupo asignado deberán formalizar el proceso con el cargue de documentos, antes del 18 de diciembre.

Julia Rubiano, secretaria distrital de Educación, insistió en que el proceso “es muy fácil”. Los interesados “solo tienen que ingresar a la página de la Secretaría de Educación del Distrito: www.educacionbogota.edu.co, consultar los colegios con cupos disponibles y, por supuesto, seleccionar alguno”.

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Documentos necesarios para el proceso de inscripción de matrículas en colegios oficiales de Bogotá:

El alcalde mayor, Carlos Fernando Galán, explicó que, antes de iniciar el proceso de inscripción de matrícula, es necesario “tener a la mano el documento de identidad del estudiante y del acudiente, la dirección de residencia, un celular y un correo electrónico activos. Allí les llegará la información sobre el avance de su proceso”.

De no formalizarse el proceso, “que contempla la entrega y verificación de los documentos del estudiante”, en las fechas indicadas, el Distrito advirtió que “el cupo será liberado y podrá ser asignado a otro estudiante”.

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El cupo podrá conseguirse de manera presencial en 2027:

Entre el 14 y el 29 de enero de 2027, habrá una última oportunidad de realizar el proceso de matrícula, de manera presencial, en los colegios distritales. Aunque, de acuerdo con la Secretaría “las niñas y los niños (de la primera infancia) pueden matricularse e ingresar a educación inicial en cualquier momento del año”:

“Para solicitar cupo nuevo para prejardín, jardín o transición en los colegios oficiales los padres o acudientes deben ingresar a www.matriculas.educacionbogota.edu.co y diligenciar el respectivo formulario”.

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