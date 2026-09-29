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¿Cuáles son los mejores colegios de Colombia según el Icfes?

Ranking de mejores colegios en Colombia desde 2021: ¿Cuáles lideran?

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Foto: Ministerio de Educación Nacional - Icfes

Noticias RCN

septiembre 29 de 2026
08:33 a. m.
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El listado de colegios con mejores resultados en las pruebas Saber 11 ha cambiado en los últimos años. Entre 2021 y 2025, diferentes instituciones ocuparon los primeros lugares, aunque algunas lograron mantenerse de manera constante entre las más destacadas del país.

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Uno de los casos más llamativos es el Colegio Bilingüe Diana Oese, de Cali, que apareció de manera consecutiva entre los cinco primeros puestos durante este periodo y alcanzó el segundo lugar en 2025.

¿Cuáles fueron los mejores colegios de Colombia en 2025?

En los resultados de 2025, el Gimnasio Contemporáneo, de Armenia, ocupó el primer lugar de la clasificación recopilada por La República, con un puntaje de 396,5.

El segundo puesto fue para el Colegio Bilingüe Diana Oese, de Cali, con 394,6 puntos, mientras que el Gimnasio Calibio, de Popayán, quedó tercero con 391,4.

Mejores colegios Icfes en Colombia
Infografía: La República

El Cambridge School, de Pamplona, ocupó el cuarto lugar con 387,6 puntos y el Cristiano Monte Hebrón, de Bogotá, completó los cinco primeros con 387,3.

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Estos resultados corresponden al histórico recopilado por La República. El ICFES, por su parte, publica las estadísticas oficiales y la clasificación de establecimientos educativos de acuerdo con los resultados de Saber 11.

¿Qué colegios lideraron el ranking entre 2021 y 2024?

La composición de los primeros lugares ha cambiado de un año a otro.

En 2024, el Liceo Campo David, de Bogotá, encabezó la clasificación con 398,2 puntos. Le siguieron el Cristiano Monte Hebrón, el Bilingüe Diana Oese, el Boston Internacional de Barranquilla y el Anglocanadiense de Neiva.

Un año antes, en 2023, el primer puesto fue para el Bilingüe Divino Niño, de Bucaramanga, con 393,7 puntos. El Bilingüe Diana Oese quedó segundo, seguido por el Boston Internacional, el Juanita de Arco, de Villavicencio, y el Nuevo Cambridge, de Floridablanca.

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Para 2022, los cinco primeros estuvieron conformados por el Boston Internacional, el Liceo Campo David, el Liceo Campestre Inglés del Sur, el Bilingüe Diana Oese y el Nuevo Colombo Americano, de Bogotá.

En 2021, el histórico muestra a instituciones como el Instituto Studium, el Nuevo Cambridge, el Liceo Campo David, Cambridge School y el Bilingüe Diana Oese entre los primeros lugares.

¿Cuál es el colegio que más se ha mantenido entre los primeros?

El Bilingüe Diana Oese sobresale por su permanencia en el grupo de los cinco primeros durante el periodo analizado. En 2025 llegó además al segundo lugar nacional dentro de la clasificación recopilada.

La institución atribuyó estos resultados a un trabajo centrado en las necesidades individuales de los estudiantes y en estrategias para fortalecer su vínculo con el aprendizaje.

La tendencia, sin embargo, muestra que no existe un único colegio que haya ocupado permanentemente el primer lugar. Los resultados han variado año tras año y diferentes regiones del país han tenido presencia en los primeros puestos.

El ranking definitivo de colegios correspondiente a los resultados más recientes del Icfes será conocido posteriormente, de acuerdo con el calendario señalado por la entidad.

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