¿Qué pasó tras el cierre temporal de Nequi y qué novedades tiene la plataforma?

El pasado lunes 8 de abril, Nequi se cerró temporalmente debido a unas actualizaciones que requerían con urgencia en la plataforma.

Esta fue una noticia que llamó la atención de varios ciudadanos, pues según el Grupo Credicorp’s Informe de Inclusión Financiera (IIF), en Colombia hay más de 18 millones de usuarios, los cuales tenían dudas sobre el cierre temporal de Nequi.

¿En qué consistía el cierre de Nequi?

Hace unos días, la entidad anunció que el pasado (lunes) 8 de abril se llevaría a cabo una actualización durante dos horas aproximadamente y recomendó evitar realizar movimientos económicos en ese horario.

Dichos cambios se dieron entre la 1:30 a.m. y 3:30 a.m. (hora en Colombia), un horario frío donde se realizan pocas transacciones.

¿Qué novedades hubo en la plataforma Nequi?

Fue un proceso interno de la billetera digital en pro de mejoras para garantizar el buen servicio. Le consultamos a Nequi a través de uno de sus canales de atención y la respuesta fue la siguiente: “Fue una actualización en la que mejoramos funcionalidades internas de la app”.

No obstante, hasta el momento no se presentan caídas posteriores o alguna falla luego del cierre temporal. Del mismo modo, la plataforma digital no se ha pronunciado al respecto sobre algunos cambios especiales sobre la billetera digital, la cual sigue funcionando con total normalidad.