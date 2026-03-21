¿Cómo saber si su clasificación en el SISBÉN fue modificada por actualización? Link para saber con cédula

El Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) ha consolidado su transición hacia un modelo mucho más dinámico y tecnológico.

Atrás quedaron los antiguos puntajes de 0 a 100; hoy, la clasificación se basa en la capacidad de generación de ingresos de los hogares, analizada a través del cruce de bases de datos masivas y el Registro Social de Hogares (RSH).

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Este nuevo enfoque busca una "focalización de precisión", permitiendo que las ayudas del Estado —como Renta Ciudadana, Devolución del IVA o subsidios de vivienda— lleguen a quienes realmente presentan condiciones de vulnerabilidad. El sistema organiza a la población en cuatro grandes grupos, cada uno con subcategorías que permiten un detalle específico:

Grupo A (Pobreza Extrema): Clasificados desde A1 hasta A5. Son los hogares con menor capacidad de generación de ingresos.

Grupo B (Pobreza Moderada): Clasificados desde B1 hasta B7.

Grupo C (Vulnerable): Clasificados desde C1 hasta C18. Hogares en riesgo de caer en pobreza.

Grupo D (No pobre, no vulnerable): Clasificados desde D1 hasta D21.

La gran novedad en 2026 es la actualización automática. El sistema ya no depende únicamente de la visita del encuestador; ahora, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) cruza datos con entidades como la DIAN, el sistema de salud y fondos de pensiones para ajustar el grupo del ciudadano en tiempo real si se detectan cambios en su situación económica.

¿Cómo saber si su clasificación en el Sisbén fue modificada por actualización?

Debido a que el sistema ahora es interoperable, miles de colombianos han visto cambios en su categoría sin necesidad de una nueva encuesta presencial. Si usted desea verificar si su clasificación fue modificada tras los recientes cruces de información, siga estos pasos:

Ingrese al portal oficial: Diríjase a www.sisben.gov.co.

Ubique la opción de consulta: Haga clic en el botón superior que dice "Consulta tu grupo Sisbén".

Diligencie sus datos: Seleccione su tipo de documento (cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad, etc.) e ingrese el número correspondiente sin puntos ni espacios.

Verifique el resultado: El sistema le mostrará una ficha con su nombre, el municipio donde está registrado y, lo más importante, su Grupo y Subgrupo actual.

Si tras la actualización automática usted considera que el nuevo grupo no refleja su realidad económica (por ejemplo, si perdió su empleo recientemente), puede solicitar una reencuesta. Este trámite debe realizarse de forma presencial en las oficinas del Sisbén de su municipio o a través del Portal Ciudadano, siempre y cuando hayan pasado al menos seis meses desde su última actualización.

Recuerde que estar en el Sisbén no garantiza el acceso a subsidios, pero es el requisito indispensable para que las entidades ejecutoras (como Prosperidad Social) puedan seleccionarlo como beneficiario.