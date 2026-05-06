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Advertencia a millones de colombianos afiliados al Sisbén por proceso clave: esto es lo que deben saber

Conozca el trámite que deben cumplir todos los colombianos que pertenecen a ello.

Sisben
Foto: Sitio Oficial del Sisben

Noticias RCN

mayo 06 de 2026
08:25 p. m.
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Quienes no cuenten con la encuesta bajo la nueva metodología Sisbén IV o mantengan datos desactualizados desde antes de 2019, enfrentan el riesgo inminente de perder su afiliación al régimen subsidiado.

En los últimos meses, diversas secretarías de salud y entidades territoriales, como las de Bogotá, Manizales y Antioquia, han intensificado sus campañas de comunicación ante una cifra preocupante: cientos de miles de ciudadanos aún no han migrado al sistema de Sisbén IV.

¿Cómo saber si su clasificación en el SISBÉN fue modificada por actualización? Link para saber con cédula
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Este trámite no es solo una formalidad administrativa, sino el requisito fundamental para que el Estado identifique quiénes tienen derecho a recibir servicios de salud gratuitos o con subsidios estatales.

La amenaza que corren los afiliados al Sisbén

La normativa vigente establece que el Sisbén es el principal instrumento de focalización del gasto social. Si una persona figura en el régimen subsidiado de salud pero no aparece en la base de datos actualizada, el sistema interpreta que no se ha verificado su condición de vulnerabilidad. Esto puede llevar a la suspensión y posterior retiro del usuario de su Entidad Promotora de Salud (EPS).

Para quienes pertenecen al régimen subsidiado, estar clasificado en los grupos A (Pobreza extrema), B (Pobreza moderada) o C (Vulnerable) garantiza la cobertura total. Sin embargo, aquellos que tras la actualización queden en el Grupo D (Población no pobre ni vulnerable), deberán transitar hacia el régimen contributivo o utilizar mecanismos como la "contribución solidaria" para mantener su servicio médico.

Así puede consultar su clasificación en el nuevo sistema del Sisbén: link para realizar el proceso
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La urgencia aplica especialmente para tres grupos de personas:

  • Aquellos cuya última encuesta fue realizada antes de 2019 (metodología Sisbén III).
  • Personas que han cambiado de domicilio o cuya composición familiar se ha modificado (nacimientos, fallecimientos o nuevos miembros en el hogar).
  • Ciudadanos que nunca han sido encuestados y desean acceder a beneficios sociales del Estado.

En ciudades como Bogotá, se estima que más de 200,000 personas están en riesgo de perder su cobertura si no actúan a tiempo. EPS como Capital Salud, Sanitas y Nueva EPS han reportado los mayores volúmenes de usuarios con información pendiente de actualización.

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