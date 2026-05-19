DIAN hace llamado de advertencia a pensionados por declaración de renta en 2026: esto deben saber

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) emitió una advertencia dirigida a los pensionados del país para que revisen minuciosamente sus borradores y formularios de declaración de renta.

De acuerdo con la entidad, las inconsistencias, omisiones de ingresos o la indebida inclusión de deducciones pueden acarrear sanciones económicas que, en los escenarios más graves, equivalen al 100% del impuesto a cargo o del saldo a favor modificado de forma errónea.

Durante muchos años, las pensiones contaban con un amplio margen de exención, pero el endurecimiento de los topes de ingresos ha provocado que un número significativamente mayor de jubilados deba no solo declarar, sino también pagar el tributo por conceptos relacionados con sus mesadas e ingresos complementarios.

Advertencia a los pensionados por errores comunes en declaración de renta

Uno de los errores más recurrentes entre los pensionados se da en la "inexactitud de los datos". Esto ocurre comúnmente cuando un contribuyente no reporta la totalidad de sus ingresos (como rentas por arrendamientos, dividendos o intereses financieros adicionales a la pensión) o cuando aplica de forma equivocada el beneficio de las pensiones exentas.

La ley en el país da penalizaciones financieras muy severas para este tipo de fallos. El mayor riesgo proviene de la sanción por inexactitud, aplicable cuando se configuran omisiones o datos falsos que disminuyen el saldo a pagar o aumentan el saldo a favor de forma indebida.

Según las normas de control fiscal de la DIAN, esta penalización puede llegar a ser del 100% de la diferencia entre el saldo correctamente liquidado y el valor inicialmente declarado por el contribuyente.

Recomendaciones a la hora de hacer la declaración de renta

Con el fin de evitar un impacto económico adverso sobre esta población vulnerable, la DIAN reiteró la importancia de seguir un protocolo riguroso antes de firmar y presentar el documento fiscal:

Verificar la Información Exógena: Acceder al portal transaccional de la entidad y revisar la "información reportada por terceros". Es vital constatar que lo reportado por los fondos de pensiones, bancos y empresas coincida perfectamente con la realidad.

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