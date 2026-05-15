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Colpensiones abre jornada especial para traslado de pensión desde el fondo privado

Conozca cuáles son los principales requisitos para realizar el traslado.

Foto: Google Maps

Noticias RCN

mayo 15 de 2026
07:32 p. m.
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Durante el último tiempo, el traslado de pensión desde un fondo privado (Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad - RAIS) hacia el público administrado por Colpensiones (Régimen de Prima Media - RPM) es uno de los movimientos financieros más cruciales en la vida laboral de los ciudadanos.

Este cambio suele motivarse por la búsqueda de una mesada pensional fija y calculada sobre el promedio de los últimos años cotizados, algo atractivo para quienes se acercan a la edad de retiro.

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Sin embargo, para realizarlo con éxito, la ley exige la denominada "Doble Asesoría", un mecanismo obligatorio en el que tanto el fondo privado como Colpensiones explican al cotizante las proyecciones de su vejez para que elija la opción más conveniente.

Colpensiones activa jornada para traslado desde fondo privado

Para responder a la alta demanda y agilizar el trámite, Colpensiones anunció la puesta en marcha de la "Semana Nacional del Traslado". Esta jornada especial, que se llevará a cabo del 19 al 25 de mayo de 2026, busca recibir a miles de cotizantes provenientes de las administradoras de fondos de pensiones (AFP) privadas, habilitando una modalidad "exprés" de atención de puertas abiertas.

La gran novedad de esta estrategia radica en la simplificación del trámite. Durante estos días, los ciudadanos podrán acercarse a cualquier punto de atención a nivel nacional en el horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. sin necesidad de cita previa.

En una sola visita, el usuario recibirá la doble asesoría —o la complementará si ya había gestionado una de las dos partes— y, si decide que le conviene el régimen público, podrá dejar radicado y aprobado su traslado de manera inmediata.

¿Quiénes pueden realizar este traslado?

La entidad recordó que esta ventana de transición amparada por la ley está dirigida a un perfil específico de cotizantes que se encuentran en el régimen de transición y a menos de diez años de la edad de jubilación:

  • Mujeres: De 47 años de edad o más, que tengan al menos 750 semanas cotizadas.
  • Hombres: De 52 años de edad o más, que cuenten con un mínimo de 900 semanas cotizadas.
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