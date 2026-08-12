¡El dólar volvió a caer a un nivel no visto desde hace más de siete años! Así abrió hoy 12 de agosto de 2026

El dólar reportó un precio de apertura de 3.119,500 pesos, según el Banco de la República, en la mañana de este 12 de agosto de 2026.

Mientras tanto, la Tasa Representativa del Mercado cayó a los 3.121,07 pesos, alcanzando su nivel más bajo desde el lunes 15 de abril de 2019.

En ese entonces, de acuerdo con la información consignada en el registro histórico del dólar, la TRM fue de 3.109,32 pesos.

Precio del dólar en Colombia hoy 12 de agosto de 2026: estos son los datos más relevantes

Al realizar el comparativo con la Tasa Representativa del miércoles de la semana pasada (5 de agosto de 2026), hubo un descenso de 83.44 pesos y el 2.6 %.

Haciendo el balance con la TRM de hace un mes (12 de julio de 2026), el decrecimiento fue de 127.8 pesos y el 3.93 %.

Revisando la Tasa Representativa del Mercado de hace un año (12 de agosto de 2025), la disminución fue de 924.8 pesos, que equivalen al 22.86 %.

Y, por último, a diferencia de la TRM del inicio del 2026, hubo una pérdida de 636.01 pesos y el 16.93 %.

¿Cómo se están comprando y vendiendo los dólares en las casas de cambio?

En medio del panorama reportado este 12 de agosto de 2026, las principales casas de cambio, en promedio, han estipulado las siguientes tarifas: