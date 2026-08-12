Jhon Córdoba, Juan Camilo Portilla y más jugadores de la Selección Colombia anunciaron envío de ayudas

Jhon Arias, quien lideró desde las primeras horas el envío de ayudas al Chocó tras el terremoto de magnitud 7,4, no fue el único jugador de la Selección Colombia que se puso la mano en el corazón y se sumó al apoyo humanitario para los damnificados.

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Jugadores del plantel nacional como Jhon Córdoba y Juan Camilo Portilla, anunciaron que están coordinando con varios de sus compañeros envío de comida, medicamentos y diferentes insumos que necesitan en las poblaciones más afectadas.

Jhon Córdoba se une a las ayudas por Chocó

En diálogo con Win Sports, el goleador del Krasnodar de Rusia, quien nació en el municipio de Istmina, Chocó, comentó que ya ha gestionado ayudas a través de un grupo de amigos y que se contactó con la Gobernación del departamento para conocer de primera mano qué se está necesitando.

Me pasaron un listado de lo que se está necesitando y ya me puse en contacto con las personas pertinentes para enviar las ayudas requeridas.

El jugador comentó que durante la primeras horas tras el terremoto, estuvo lidiando con varios problemas que afectaron a su población, por lo que estuvo tratando de comunicarse para verificar que todo estuviera en orden.

Juan Camilo Portilla se une a varios compañeros

El volante Juan Camilo Portilla, caleño y que tiene a toda su familia en la capital vallecaucana, confirmó inicialmente que su entorno cercano está en buen estado de salud y solamente habrían sufrido algunos daños materiales.

En conversación con Zona Libre de Humo explicó que habló con compañeros de la región como Dávinson Sánchez, Johan Mojica y Gustavo Puerta para gestionar el envío de ayuda. Por su parte, decidió destinar unos ingresos para poder auxiliar a los más necesitados.

¿Qué otros jugadores anunciaron ayudas?

Jhon Arias fue el primero en anunciar ayudas para el Chocó. Además, Juan Camilo Hernández han estado apoyando a los damnificados de su natal Pereira, una de las zonas con mayores afectaciones tras la tragedia.

Jugadores como Richard Ríos, James Rodríguez y Luis Díaz se expresaron con mensajes de apoyo. A pesar de que no anunciaron públicamente ayudas, sería incorrecto decir que no están poniendo su granito de arena.