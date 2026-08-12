Fundación en Dosquebradas necesita apoyo tras las afectaciones que dejó el terremoto

El terremoto que sacudió al Eje Cafetero dejó a centenares de personas en albergues improvisados, pero una situación particular llama la atención en Pereira: la Fundación Cristiana Rescatados por Su Sangre, que albergaba a 150 personas en proceso de recuperación de adicciones, quedó gravemente afectada y sus habitantes ahora sobreviven en condiciones precarias.

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La fundación, ubicada en el sector de Frailes en Dosquebradas, vio cómo sus dormitorios sufrieron daños estructurales que obligaron la evacuación inmediata. “No ha venido ninguna persona del gobierno para revisar, pero aquí nomás a vista no podemos habitar ninguno de los casos”, explicaron los responsables de la organización ante la situación de abandono institucional.

¿Cuántas personas alberga la fundación?

Hombres, mujeres y niños que estaban en proceso de rehabilitación ahora permanecen en cambuches improvisados dentro de una cancha de fútbol, buscando protegerse de la intemperie mientras esperan una solución.

“Ha sido un drama terrible, pues al ver una tanta destrucción y nosotros estamos haciendo aquí un trabajo social, trabajo espiritual; pues a nosotros se nos complica un poco más”, señalaron desde la fundación.

La organización alberga 150 personas entre niños y mujeres que están en recuperación en un proceso de restauración de las drogas, según informaron sus representantes, quienes ahora enfrentan el desafío de mantener los programas de recuperación sin infraestructura adecuada ni recursos suficientes.

En el parque Olaya Herrera de Pereira, el principal albergue habilitado para damnificados, la situación también es crítica. Centenares de personas permanecen en carpas o directamente bajo árboles.

¿Cuáles son los insumos que más se necesitan?

Un joven de Manizales relató su experiencia: “Yo vivo ahorita en Manizales y me encontraba en un hotel en el momento del desastre. Y el hotel se cayó (…) yo logré salir con lo que tenía puesto nada más”.

La fundación ha hecho un llamado urgente solicitando alimentos, medicamentos y materiales de construcción para reparar los espacios afectados. También plantean la posibilidad de una reubicación ante las dificultades que representa permanecer en las condiciones actuales, especialmente considerando la vulnerabilidad de la población que atienden.

Las autoridades locales aún no han realizado inspecciones oficiales en las instalaciones de la fundación, lo que aumenta la incertidumbre sobre el futuro de este programa social que brindaba una segunda oportunidad a personas en situación de calle.