Sismo de magnitud 7,4 en Colombia: La Unión Europea descongela dos millones de euros en ayudas

Edificios colapsados en Pereira y Cali, la búsqueda incansable de sobrevivientes y un saldo provisional de 190 fallecidos en zonas urbanas retratan la magnitud del sismo que sacudió a varias ciudades de Colombia el pasado lunes.

Ante la emergencia provocada por el movimiento telúrico de magnitud 7,4, la respuesta global no se ha hecho esperar, encabezada por multimillonarios fondos de asistencia y cargamentos de insumos de emergencia enviados desde distintos puntos.

La mayor asistencia económica proviene, de momento, de la administración Trump. El mismo lunes, cuando empezaban a conocerse los primeros balances de la tragedia, el Departamento de Estado anunció que destinaría 15,5 millones de dólares para la evaluación de daños, la construcción de refugios y la entrega de alimentos a las familias damnificadas en Colombia.

"Estamos unidos en oración con el pueblo colombiano y estamos listos para apoyar al presidente y a su Gobierno mientras evalúan las necesidades sobre el terreno", manifestó la entidad, a través de su cuenta en la red social X, el 10 de agosto.

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Europa descongeló dos millones de euros para ayudar a Colombia:

A este paquete de auxilio se sumó el miércoles 12 de agosto la Unión Europea con la liberación de dos millones de euros destinados a impactar positivamente a las comunidades más golpeadas.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, confirmó el respaldo del bloque comunitario a través de su cuenta en la red social X: "Mientras continúan las operaciones de búsqueda y rescate, la UE está apoyando a Colombia en todo lo posible. Estamos poniendo 2 millones de euros a disposición, para apoyar a las comunidades de las zonas más afectadas".

Esta partida complementa el despliegue del sistema satelital Copernicus, activado por Bruselas desde la jornada misma del lunes para guiar a los organismos de socorro en tierra.

La ayuda de otros países de la región ya viene rumbo a Colombia:

El flujo de cooperación también registra un importante despliegue en la región. Hacia el país avanzan dos aeronaves procedentes de El Salvador con 100 toneladas de donaciones humanitarias.

No obstante, el mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, aclaró que la administración de De La Espriella optó por aceptar únicamente los suministros, declinando la activación de los equipos de rescate que su gobierno había ofrecido.

Una situación similar se presenta con el Perú, desde donde la presidenta Keiko Fujimori despachó 12 toneladas de ayuda, manteniendo a sus brigadas especializadas de búsqueda en estado de reserva sin haber sido requeridas aún por las autoridades locales.