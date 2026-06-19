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Dólar en Colombia volvió a caer: este fue el precio con el que cerró hoy, 19 de junio

El dólar en Colombia mantiene su tendencia bajista este 19 de junio. Vea cómo cerró la jornada, qué factores influyen en su comportamiento y qué impacto puede tener en la economía.

Dólar en Colombia volvió a caer: este fue el precio con el que cerró hoy, 19 de junio
Foto: Freepik

Noticias RCN

junio 19 de 2026
03:06 p. m.
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El dólar continúa mostrando una tendencia a la baja en Colombia y este viernes 19 de junio volvió a registrar una caída frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM).

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La divisa estadounidense cerró la jornada en $3.439,85, un valor que refleja la fortaleza reciente del peso colombiano y que mantiene al billete verde en niveles que no se observaban desde comienzos de 2021.

Durante la sesión cambiaria, el comportamiento del mercado estuvo marcado por movimientos moderados. El precio mínimo alcanzado fue de $3.425, mientras que el máximo llegó a $3.466. Además, se realizaron 620 transacciones por un monto total de 521 millones de dólares.

¿Por qué llama la atención la caída del dólar?

El cierre de este viernes representó una disminución de $19,68 frente a la TRM vigente para la jornada, fijada en $3.459,53. Aunque la cotización oficial mostró un incremento de $19,62 respecto al día anterior, el comportamiento general del dólar durante los últimos meses sigue siendo descendente.

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Las cifras reflejan una reducción significativa frente a distintos periodos. Comparado con el mismo día del año pasado, el dólar acumula una caída del 15,13 %, equivalente a $616,79 menos. Asimismo, frente al inicio de 2026, la divisa registra un descenso cercano al 8 %.

Qué significa este comportamiento para los colombianos

La baja del dólar suele tener efectos en diferentes sectores de la economía. Por ejemplo, puede contribuir a reducir los costos de productos importados, viajes al exterior y algunas materias primas que dependen de la moneda estadounidense.

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Sin embargo, para sectores exportadores, una tasa de cambio más baja puede representar menores ingresos al convertir sus ganancias a pesos colombianos.

Por ahora, el mercado cambiario mantiene la atención sobre factores internacionales y el comportamiento de la economía local, elementos que seguirán influyendo en el valor del dólar durante las próximas semanas.

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