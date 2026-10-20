Este fue el sector más beneficiado tras la aprobación del presupuesto de 2027

El Congreso aprobó el Presupuesto General de la Nación para 2027 por $634,9 billones, tras una sesión que se extendió hasta la madrugada del 20 de octubre. La salud recibió uno de los principales ajustes: sumó $3 billones a los $2 billones que ya estaban contemplados, para un total de $5 billones adicionales.

La decisión se tomó durante el segundo debate en las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes. Aunque el monto total no podía modificarse en esta etapa, los congresistas sí podían redistribuir recursos entre sectores, una discusión que terminó definiendo prioridades de gasto para el próximo año.

¿Por qué la salud recibió más recursos en el presupuesto de 2027?

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, destacó la adición de $3 billones para el sector salud, que se suman a los $2 billones incluidos previamente en el proyecto. Según explicó, fue el cambio más significativo de la jornada y busca atender las necesidades de financiación del sistema en medio de la crisis que atraviesa.

El ajuste no significa que los $5 billones correspondan al presupuesto total de salud, sino a recursos adicionales incorporados durante el trámite legislativo.

Otros sectores también recibieron modificaciones. Trabajo tendrá $6,5 billones adicionales para cumplir obligaciones pensionales y contará con más de $70 billones en total, incluidos recursos para protección social, formación laboral y programas de productividad. En Minas y Energía se agregaron $3 billones para financiar subsidios de electricidad y gas.

Además, se asignaron $9,6 billones para cubrir obligaciones del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), que no tenían una apropiación explícita en el proyecto inicial.

¿Cuánto dinero se destinará a inversión pública en 2027?

El presupuesto aprobado contempla $94,8 billones para inversión, frente a los $86,9 billones planteados inicialmente. El incremento es de $7,9 billones y alrededor de $69 billones de ese monto se dirigirán a las regiones.

En educación superior pública, el debate reconoció una brecha cercana a $700.000 millones para atender necesidades de funcionamiento de las universidades. El presupuesto también incluye $82,8 billones para la seguridad del país, de los cuales $74,9 billones corresponden a Defensa y Policía.

Gráfico: La República

Por su parte, la Fiscalía tendrá $7,8 billones, con $100.000 millones adicionales para fortalecer su capacidad operativa. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tendrá una reducción de $181.400 millones, cuyos ajustes no afectarían su funcionamiento ni sus tareas misionales.

¿Qué cambia con la aprobación del presupuesto nacional?

La aprobación evitó que el Gobierno tuviera que recurrir a la vía del decreto para expedir el presupuesto, escenario que se había planteado durante el debate. El texto final también incorpora medidas de austeridad y seguimiento al gasto público, orientadas a reducir erogaciones no esenciales y mejorar el control de los recursos.

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Con el presupuesto definido, el siguiente reto será la ejecución durante 2027: el efecto de las adiciones dependerá de que los recursos se asignen y se utilicen de acuerdo con las necesidades de cada sector y las obligaciones del Estado.