¿Qué es la factura electrónica y por qué es un deber del almacén entregarla al comprador?

Durante los últimos meses la Dian ha estado realizando decenas de procedimientos en diferentes cadenas de comercio en todo el país con el propósito de verificar si se están llevando a cabo las normas correspondientes y por tal razón se han sellado algunas tiendas entre las cuales ha estado una de Olímpica y otra del Éxito, ambas en la ciudad de Bogotá.

De esta manera en redes sociales se ha generado gran controversia y debate en si es que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales esta solicitando más requisitos de los legales a este tipo de comercios y por ello los están cerrando por algunos días.

Le puede interesar: Colombia podría perder más de dos millones de dólares por Juegos Panamericanos

Pues respecto a este tema nacional, el director de la Dian decidió pronunciarse mediante sus redes sociales y aseguró que los funcionarios de esta entidad encontraron varios procedimientos mal hechos en especial con la facturación electrónica.

¿Qué es la factura electrónica?

La Dian define la factura electrónica como "evolución" de la factura tradicional que reciben todas las personas al momento de hacer alguna compra en un almacén de cadena grande.

Vea también: La Dian explicó las razones por las que selló el Olímpica del centro comercial Portal 80

La factura ya no se entrega en papel en muchos lugares, sino como su nombre lo indica, se expide y conserva de manera electrónica. Si le entregan la física, el establecimiento ya no está en el deber de enviarla de manera virtual.

Mediante un video publicado en sus redes sociales, el director de la Dia, Luis Carlos Reyes, aseguró que esta “es una obligación legal esencial para combatir la evasión de impuesto de renta (por subfacturación y deducción de costos y gastos falsos) y la evasión de IVA".

El economista precisó que la factura electrónica permite certificar que se pagó el IVA.

Más información: Panam Sports tiene la potestad de decidir qué pasará con los 2 millones de dólares de Barranquilla

"Esa es la garantía de que es impuesto está yendo a donde deber ser, que es a la construcción de vías, provisión de justicia, educación y todos los bienes públicos que existen para los colombianos", aseguró.

“Si usted conoce casos en los que no le están expidiendo la factura electrónica e insisten en no hacerlo denuncie porque esa no es una característica de un contribuyente cumplido. La estabilidad de los recursos del Estado también depende de usted”, concluyó.