Reactivación del Puerto de Tumaco reduce costos y garantiza el suministro de combustible: Minminas

El Puerto de Tumaco experimentó una transformación radical que lo convirtió de terminal abandonada a nodo logístico estratégico para Colombia.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, confirmó este 20 de junio que la infraestructura portuaria ya opera con capacidad ampliada para recibir buques que transportan más de 100.000 barriles de combustible, superando las cifras iniciales de 60.000 o 70.000 barriles.

Todo el mundo decía que por aquí, por el Puerto de Tumaco, era imposible el transporte marítimo. Hoy lo estamos demostrando con hechos.

El jefe de cartera destacó que la reactivación portuaria garantiza el suministro continuo de combustibles líquidos para el suroccidente colombiano y se alinea con la visión gubernamental de convertir los puertos del Pacífico en motores de desarrollo industrial y paz.

La gasolina pasó de costar hasta $50.000 a $14.000

La operación del puerto generó beneficios económicos inmediatos para la población de Nariño. Kevin Rojas, representante de los mototaxistas locales, confirmó que el precio del galón de gasolina pasó de 50.000 pesos a valores entre 13.000 y 14.000 pesos.

Antes nos costaba hasta 50.000 pesos; ahora es más cómodo adquirirlo y nos queda más tiempo para compartir con nuestras familias.

La Sociedad Portuaria de Tumaco (Pacific Port) reportó incremento en su capacidad de almacenamiento superior a 130.000 barriles. Arley Silva, gerente de la entidad, atribuyó este salto operativo al respaldo del Ministerio de Minas y Energía, que impulsó y aumentó el número de operaciones portuarias desde su llegada.

Puerto de Tumaco podría llegar a la exportación agrícola

El alcalde de San Andrés de Tumaco, Felix Henao Casanova, proyectó que el terminal trascenderá el transporte de combustibles para convertirse en plataforma de exportación agrícola.

Productos emblemáticos como el cacao y la caña de azúcar podrían dinamizar aún más la economía regional mediante este corredor comercial del Pacífico.

"Hoy estamos demostrando que este puerto tiene un enorme potencial. Ya no solo recibe buques con combustibles, sino que también está llamado a convertirse en una plataforma para importar y exportar productos que reactiven la economía de la región y del país", aseguró el ministro Palma Egea.

La consolidación de las operaciones marítimas posiciona al Puerto de Tumaco como infraestructura estratégica para la seguridad energética nacional, la competitividad logística y el comercio exterior del Pacífico colombiano.