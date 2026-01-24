El Pacífico se mueve desde Tumaco: exportación histórica de aceite de palma en tan solo un mes

El Puerto de Tumaco vive uno de los momentos más significativos de su historia reciente. En enero de 2026, la Sociedad Portuaria Regional Tumaco – Pacific Port logró exportar cerca de 10.000 toneladas de aceite crudo de palma en un solo mes, tras atender cuatro buques-barcazas de gran calado, una operación sin precedentes para este terminal del Pacífico colombiano.

RELACIONADO Nariño podría quedarse sin combustible por suspensiones de la DIAN en el Puerto de Tumaco

El dato no es menor si se compara con la dinámica histórica del puerto. Durante años, Tumaco operó en promedio un solo buque de aceite de palma cada dos meses.

La operación registrada en enero no solo rompe ese patrón, sino que evidencia un cambio estructural en la capacidad logística, técnica y operativa del puerto, que ahora se proyecta como un actor clave para la exportación de productos agrícolas desde el suroccidente del país.

El gerente de operaciones de la Sociedad Portuaria de Tumaco, Arley Silva, resaltó la magnitud del logro alcanzado:

Llevo 14 años manejando las operaciones de este puerto y lo que vivimos fue un verdadero hito. Se trató de una operación limpia, segura y confiable. Atendimos dos embarcaciones de manera simultánea, con todos los protocolos de seguridad, y demostramos el potencial humano y técnico que tiene el puerto.

RELACIONADO Premios Afrocolombianos del Año destacan el impacto social de Arley Silva en el Puerto de Tumaco

Un salto operativo que redefine el nivel de exportación el Puerto de Tumaco

El incremento en la frecuencia de buques y en el volumen de carga representa un punto de inflexión para el terminal marítimo. Pasar de una operación esporádica a la atención simultánea de embarcaciones de gran calado supone un desafío logístico que, en este caso, fue superado con éxito.

La exportación de aceite crudo de palma tuvo como destino mercados estratégicos como México, Estados Unidos y varios países de África, ampliando la proyección internacional de un producto cultivado en la región.

Este crecimiento está directamente relacionado con la expansión de la frontera agrícola en Tumaco y sus alrededores.

Actualmente, el municipio cuenta con cerca de 25.000 nuevas hectáreas sembradas de palma, lo que ha fortalecido la capacidad productiva local y ha generado un flujo constante de carga para el puerto.

La articulación entre producción agrícola y logística portuaria comienza así a mostrar resultados concretos.

Mano de obra local y confianza empresarial rompen récord en el Pacífico

Uno de los aspectos más destacados de esta operación es su impacto social. La exportación histórica se realizó con mano de obra 100% tumaqueña, lo que demuestra no solo la capacidad técnica del personal local, sino también el potencial del puerto como motor de empleo y desarrollo regional.

La dinámica portuaria ha permitido ampliar la planta de trabajadores, tanto directos como indirectos, priorizando la contratación de habitantes del municipio.

Este factor ha contribuido a fortalecer la confianza empresarial en Tumaco, un territorio que durante años enfrentó estigmas asociados a la violencia y la informalidad.

Hoy, el puerto se consolida como un espacio de oportunidades, donde la capacitación y la experiencia del talento humano local juegan un papel central en la transformación económica de la región.

Arley Silva explicó que la magnitud de la maniobra implicaba riesgos operativos importantes, pero la coordinación entre pilotos, personal operativo, gerencia y autoridades permitió ejecutar la operación sin incidentes.

Más que medirnos, nos mostramos. Le mostramos al país que el Puerto de Tumaco tiene la capacidad para atender operaciones de gran escala y convertirse en un puerto estratégico para el Pacífico colombiano.

El éxito de esta operación también contó con el acompañamiento del Gobierno Nacional, que ha puesto su atención en el fortalecimiento de la infraestructura portuaria del Pacífico.