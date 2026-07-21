Alcaldía de Bogotá anuncia feria de empleo para migrantes: conozca las vacantes

La estrategia Talento Capital realizará una nueva feria de empleo en Bogotá dirigida a personas migrantes, refugiadas y retornadas. La jornada tendrá lugar el viernes 24 de julio de 2026 y pondrá a disposición 180 vacantes en diferentes sectores económicos, con el objetivo de facilitar el acceso a oportunidades laborales para esta población.

¿Cuáles son las vacantes disponibles en la feria de empleo para migrantes en Bogotá?

La convocatoria incluye ofertas para asesores comerciales externos, operarios de punto de venta, operarios de máquina plana, patronistas, trazadores, analistas de fichas técnicas, auxiliares de corte, auxiliares de cocina, operarios de acondicionamiento y producción, ayudantes de obra, auxiliares de servicios generales, ejeros y aparejadores, entre otros perfiles. Las oportunidades abarcan áreas como servicios, cocina, construcción, textiles y cargos administrativos.

La feria se desarrollará entre las 8:30 a. m. y las 3:00 p. m. en el Centro Integral de Atención al Migrante de Suba, ubicado en la calle 153 #98A-60, en el noroccidente de Bogotá. Las personas interesadas deberán asistir con su hoja de vida impresa y actualizada, además de su documento de identidad.

¿Qué otros servicios recibirán los asistentes a la feria de empleo?

Además de las vacantes laborales, la jornada reunirá diferentes servicios de orientación para personas migrantes, refugiadas y retornadas. Entre ellos se encuentran apoyo para la regularización migratoria, asesoría jurídica y psicosocial, acceso a educación, afiliación a salud, vacunación y tamizaje, bancarización, acciones de prevención de violencias, acompañamiento para emprendimientos y servicio de corte de cabello y barbería.

La organización también informó que las personas interesadas pueden confirmar su asistencia mediante el formulario habilitado para esta actividad antes de acudir a la jornada. Este proceso busca facilitar la atención durante el evento y la postulación a las diferentes ofertas disponibles.

Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.