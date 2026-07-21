Así recibieron a Leandro Paredes tras perder la final del Mundial

Leandro Paredes regresó a Argentina después de perder la final del Mundial 2026 ante España y fue recibido con una emotiva sorpresa organizada por su familia.

Al mismo tiempo, la Selección Argentina tuvo un cálido recibimiento por parte de miles de hinchas que acompañaron al plantel desde el aeropuerto de Ezeiza hasta el predio de la AFA.

Pese a quedarse a las puertas de la cuarta estrella, la Albiceleste volvió al país con el reconocimiento de sus aficionados. El equipo dirigido por Lionel Scaloni aterrizó en Buenos Aires tras disputar la final del Mundial en Estados Unidos, donde cayó por la mínima diferencia frente a España.

Aunque el ambiente entre los jugadores reflejaba la tristeza por el resultado, las muestras de cariño de los hinchas y de sus familiares convirtieron el regreso en una jornada cargada de emoción.

¿Cómo recibieron a Leandro Paredes tras perder la final del Mundial?

Uno de los momentos más comentados fue el recibimiento preparado para Leandro Paredes en su hogar.

Su esposa, Camila Galante, organizó una sorpresa para darle la bienvenida una vez el mediocampista quedó liberado de los compromisos con la Selección.

En imágenes compartidas por vecinos del barrio donde reside la familia se observaron globos celestes y blancos, un enorme letrero con la palabra "Bienvenido" y mensajes de agradecimiento con una decoración especial dedicada al futbolista.

El detalle que más llamó la atención fue un mural instalado sobre uno de los ventanales de la vivienda con una ilustración de una de las jugadas más recordadas de Paredes durante el Mundial: el quite decisivo frente a Egipto, una acción que muchos aficionados celebraron como si hubiera sido un gol.

La emoción también estuvo presente en las palabras de Myriam, madre del volante argentino, quien aseguró sentirse orgullosa del esfuerzo realizado por todo el plantel.

Estoy súper orgullosa de todos, como todos los argentinos, porque demuestran lo que significa llevar esta camiseta. Los amo, a cada uno de ellos, expresó la mamá de Paredes.

Además, confirmó que Paredes se encontraba afectado por la derrota, aunque físicamente solo presentaba una molestia menor.

Está triste pero contento porque hicieron todo. Ustedes lo vieron. Él está bien, pero tiene una pequeña lesión, añadió.

¿Cómo fue el recibimiento de la Selección Argentina en Buenos Aires?

Mientras algunos jugadores se reencontraban con sus familias, el resto de la delegación vivió un multitudinario recibimiento en las calles de Buenos Aires.

Desde varias horas antes del aterrizaje, miles de hinchas comenzaron a reunirse en los alrededores del Aeropuerto Internacional de Ezeiza y sobre la autopista Riccheri para acompañar el recorrido del micro descapotable que trasladó al plantel hasta el predio de la AFA.

Banderas argentinas, camisetas de la Selección, mensajes de agradecimiento y cánticos acompañaron el trayecto, mientras los futbolistas respondían con saludos desde el vehículo. Uno de los más efusivos fue Lionel Scaloni, quien incluso se unió a los cantos de los aficionados durante parte del recorrido.

A pesar de la tristeza por haber perdido la final, el respaldo popular dejó claro que el recorrido de Argentina en el Mundial 2026 fue ampliamente valorado por sus seguidores, especialmente por la clasificación a la final y el triunfo sobre Inglaterra en semifinales.

El regreso dejó una imagen distinta a la del pitazo final en Nueva Jersey: la de un equipo golpeado por la derrota, pero recibido con aplausos, agradecimientos y muestras de cariño que reconocieron el esfuerzo realizado durante toda la Copa del Mundo.