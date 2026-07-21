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Capturan en Bogotá a seis integrantes del Tren de Aragua: delinquían en Kennedy y Chapinero

Las autoridades señalaron que estas personas estarían detrás de la venta de estupefacientes, extorsiones, atentados sicariales, homicidios y atracos.

Noticias RCN

julio 21 de 2026
07:07 a. m.
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La Policía Nacional capturó en Bogotá a seis presuntos integrantes del grupo delincuencial Tren de Aragua. Los detenidos deberán responder por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión, homicidio y desaparición forzada.

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Las autoridades señalaron que estas personas estarían detrás de la venta de estupefacientes, extorsiones, atentados sicariales, homicidios y atracos en las localidades de Kennedy y Chapinero.

Intimidaban con armas en videos

De acuerdo con la investigación, los capturados utilizaban videos en los que aparecían armados para intimidar a sus víctimas y obligarlas a pagar extorsiones.

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En los casos en que los afectados no accedían a las exigencias, los delincuentes llegaban hasta los establecimientos comerciales donde perpetraban violentos atracos e intimidaciones.

Alias identificados como cabecillas y sicarios

Entre los capturados se encuentra alias El Cojo, señalado cabecilla criminal en el sector de la calle 38 en Kennedy; alias Mateo y Breque, presuntos jefes de zona en Chapinero y Bellavista; alias Kevin, quien sería el encargado de recaudar el dinero producto de las extorsiones; y alias Juan y Reinel, quienes ejecutarían los atentados sicariales relacionados con ajuste de cuentas, control territorial y cobro de extorsiones.

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Las autoridades agradecieron a la comunidad por el apoyo brindado con información que permitió desarrollar esta operación contra la organización criminal.

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