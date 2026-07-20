El modelo que propone construir colegios más rápido y con menor costo

El crecimiento de las grandes urbanizaciones en Colombia ha puesto sobre la mesa un problema cada vez más evidente: la falta de colegios suficientes para atender a miles de estudiantes.

Ante ese panorama, una iniciativa basada en domos geodésicos propone construir espacios educativos en menos tiempo y con menores costos.

¿Por qué faltan cupos escolares en las nuevas ciudades?

Mientras en Colombia continúan desarrollándose grandes proyectos de vivienda, la infraestructura educativa no avanza al mismo ritmo.

Un informe del Observatorio de Realidades Educativas, elaborado junto con la Universidad Icesi, la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad de los Andes, advierte que solo 13 de cada 100 estudiantes que comienzan su trayectoria escolar terminan el bachillerato con los conocimientos necesarios para acceder a la educación superior o incorporarse al mercado laboral.

A este reto se suma otro: la construcción de miles de viviendas en sectores donde la oferta educativa resulta insuficiente.

Casos como Ciudad Verde, en Soacha, con cerca de 50.000 viviendas; Alameda del Río, en Barranquilla, con 22.000; o Hacienda Rosablanca, en Villavicencio, evidencian el desafío de garantizar suficientes cupos para las familias que llegan a estos nuevos desarrollos urbanos.

¿Cómo funcionaría el modelo de las Megaulas?

Frente a este escenario, la Fundación Social Alberto Merani propone un modelo denominado Megaulas, diseñado por Alejandro de Zubiría.

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La iniciativa plantea construir espacios educativos mediante domos geodésicos, estructuras que, según sus promotores, requieren menos tiempo de construcción y reducen costos frente a una infraestructura escolar convencional.

De acuerdo con las estimaciones presentadas por la fundación, una Megaula con capacidad para 200 estudiantes por jornada podría representar un ahorro aproximado de entre 20 % y 30 % respecto a un espacio educativo tradicional de dimensiones similares.

Además de funcionar como aulas, estos espacios están concebidos para integrar escenarios deportivos, culturales y comunitarios, permitiendo un uso más amplio de la infraestructura.

¿Qué resultados ha mostrado el proyecto piloto?

La propuesta comenzó a probarse en Nemocón en 2022. Según la Fundación Social Alberto Merani, desde entonces el piloto ha graduado tres promociones de estudiantes y ha obtenido resultados destacados en las pruebas Saber dentro de su región.

Los impulsores del proyecto sostienen que el modelo busca combinar menores costos de infraestructura con estrategias pedagógicas enfocadas en fortalecer la comprensión lectora, el pensamiento crítico y el trabajo colaborativo.

Más que construir colegios, replantear la planeación urbana

Para los promotores de la iniciativa, el principal desafío consiste en incorporar la educación desde el inicio de los nuevos desarrollos urbanos y no como una necesidad que se intenta resolver años después.

“Para la comunidad se vuelve muy atractivo, porque la idea es que en estos espacios haya cine, canchas de ping-pong, se celebren fiestas de quince años y se oficien misas. Además, el domo puede funcionar como un centro de atención médica o un espacio donde se ofrezcan programas universitarios”, detalla el directivo, quien destaca que estas estructuras pueden convertirse en nodos de integración y desarrollo.

El planteamiento también contempla que estos espacios puedan ser utilizados por la comunidad para actividades culturales, deportivas, reuniones ciudadanas e incluso algunos servicios institucionales, con el propósito de aprovechar la infraestructura durante todo el día.

Aunque el modelo aún deberá demostrar su capacidad de expansión a gran escala, abre el debate sobre nuevas alternativas para enfrentar uno de los retos más importantes del sistema educativo colombiano: garantizar que el crecimiento de las ciudades vaya acompañado por una oferta suficiente de colegios para las nuevas generaciones.