El 45% de los casos de demencia podrían prevenirse con cambios en el estilo de vida: esto reveló la OMS

La demencia continúa siendo uno de los mayores desafíos para la salud pública a nivel mundial. Actualmente, más de 57 millones de personas viven con esta enfermedad y cada año cerca de 10 millones reciben un nuevo diagnóstico.

Ante este panorama, la Organización Mundial de la Salud (OMS) actualizó sus recomendaciones para prevenir o retrasar la aparición de esta condición y aseguró que hasta el 45% de los casos podrían evitarse actuando sobre factores de riesgo que sí pueden modificarse.

¿Por qué la OMS asegura que podría prevenirse?

La organización explicó que, aunque actualmente no existe una cura para la demencia, una gran parte del riesgo está relacionada con hábitos de vida y condiciones de salud que pueden controlarse.

Según la OMS, hasta el 45% del riesgo de desarrollar demencia está asociado con factores modificables, lo que significa que es posible reducir las probabilidades de padecer la enfermedad mediante medidas preventivas.

¿Qué factores aumentan el riesgo de padecer demencia?

Entre los principales factores identificados por la Organización Mundial de la Salud se encuentran:

El consumo de tabaco.

El consumo de alcohol.

La inactividad física.

El aislamiento social.

La exposición a la contaminación del aire.

La hipertensión arterial.

La diabetes.

El colesterol elevado.

Otras enfermedades no transmisibles.

La entidad destacó que controlar estos factores puede contribuir a disminuir el riesgo de desarrollar deterioro cognitivo con el paso de los años.

¿La demencia es una consecuencia inevitable del envejecimiento?

No. La OMS insistió en que, aunque la enfermedad es más frecuente después de los 65 años, no hace parte del proceso normal del envejecimiento.

La entidad recordó que la demencia es causada por enfermedades que afectan el cerebro y deterioran progresivamente la memoria, el pensamiento, el comportamiento y la capacidad para realizar actividades cotidianas.

Además, señaló que el Alzheimer continúa siendo la forma más común de demencia y representa entre el 60% y el 70% de todos los casos registrados.

¿Qué recomienda la OMS para reducir el riesgo?

En sus nuevas directrices, el organismo internacional pone el foco en la prevención como la estrategia más efectiva frente a una enfermedad para la que todavía no existe un tratamiento curativo ampliamente disponible.

Entre las principales recomendaciones están:

Controlar la presión arterial, la diabetes y el colesterol.

Reducir la exposición a factores ambientales como la contaminación.

Mantener una vida físicamente activa.

Favorecer la estimulación cognitiva.

Promover el entrenamiento cognitivo en adultos con deterioro cognitivo leve.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó que hoy existe más evidencia científica sobre los factores que influyen en el riesgo de desarrollar demencia, lo que permite convertir ese conocimiento en acciones concretas para prevenirla o retrasar su aparición.