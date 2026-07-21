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Icfes explica cómo funciona el nuevo modelo tarifario para las pruebas de Estado

El Icfes explicó cómo funciona el modelo tarifario de las pruebas de Estado, basado en seis rangos según la capacidad de pago para garantizar la sostenibilidad del sistema.

Icfes explica cómo funciona el nuevo modelo tarifario para las pruebas de Estado
Resultados Prueba Saber Pro 2024. Foto: Freepik

Noticias RCN

julio 21 de 2026
06:49 a. m.
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El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) destacó el funcionamiento de su modelo tarifario para las pruebas de Estado.

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La entidad implementó un nuevo modelo tarifario con el objetivo de garantizar la sostenibilidad de los exámenes y, al mismo tiempo, mantener el acceso para los estudiantes con menores recursos económicos.

La medida hace parte de una serie de transformaciones impulsadas por el Icfes, que también incluyen cambios en la evaluación educativa, la modernización tecnológica y la ampliación de estrategias de inclusión para diferentes poblaciones del país.

Icfes implementa seis rangos para el cobro de las pruebas de Estado

De acuerdo con la entidad, el nuevo esquema establece seis rangos tarifarios, definidos según la capacidad de pago de los usuarios.

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Con este modelo se busca cubrir los costos operativos de las pruebas sin afectar a los estudiantes más vulnerables, quienes seguirán contando con tarifas sociales.

"Desde el Icfes le hemos cumplido al país. Cuando hablamos de educación no hablamos solo de resultados. Hablamos de futuro, de oportunidades y de la responsabilidad que tenemos como sociedad de formar ciudadanos integrales", afirmó Elizabeth Blandón Bermúdez, directora del Icfes.

La funcionaria explicó que las pruebas de Estado continúan siendo una herramienta fundamental para medir la calidad de la educación y apoyar el proyecto de vida de miles de jóvenes, por lo que era necesario fortalecer el sistema para garantizar su sostenibilidad en el tiempo.

Mejoras en resultados, nuevas pruebas y transformación tecnológica

Además del cambio en las tarifas, el Icfes destacó avances en los resultados de las evaluaciones nacionales entre 2022 y 2025. Según la entidad, las pruebas Saber 11 mostraron una mejora en el puntaje global, especialmente en Ciencias Naturales, Inglés y Matemáticas.

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En tanto, Saber TyT y Saber Pro mantuvieron un comportamiento estable con incrementos graduales, impulsados por mejores desempeños en Lectura Crítica e Inglés.

La entidad también consolidó un Ecosistema de Evaluación Integral con nuevas versiones de las pruebas Saber 3°, 5°, 7° y 9°, además de las Pruebas CRESE, enfocadas en competencias ciudadanas, habilidades socioemocionales, enfoque antirracista y educación climática.

En materia de inclusión, el Icfes fortaleció los instrumentos de evaluación para comunidades indígenas, población afrocolombiana, habitantes rurales, personas con discapacidad y personas privadas de la libertad.

A esto se suma la modernización tecnológica de la entidad con herramientas como MiIcfes, soluciones basadas en inteligencia artificial y nuevas plataformas digitales para la gestión documental y la investigación.

"Nuestras pruebas de Estado siguen siendo clave para medir la calidad de la educación y orientar el futuro de miles de jóvenes. Desde el Icfes nos seguimos transformando para ser más eficientes, pero la esencia permanece: que cada estudiante entienda la relevancia de estas pruebas para su proyecto de vida", concluyó Elizabeth Blandón Bermúdez.

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