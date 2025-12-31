Cambio de fecha para conductores en tramite clave para 2026

El Ministerio de Transporte anunció una medida que beneficiará a miles de conductores en Colombia que deberán adelantar el traspaso de vehículos en los próximos años.

Se trata de la ampliación de los plazos para dos trámites clave del registro vehicular, una decisión que busca aliviar cargas administrativas, brindar seguridad jurídica y ordenar el sistema automotor nacional de cara a 2026.

MinTransporte amplía plazos para el traspaso de vehículos

Según informó la cartera de Transporte, el trámite de Traspaso a Persona Indeterminada podrá realizarse hasta el 6 de febrero de 2026, mientras que el registro a favor del interesado tendrá un plazo definitivo hasta el 6 de febrero de 2027.

Esta ampliación permitirá que los propietarios que aún no han regularizado la situación jurídica de sus vehículos puedan hacerlo sin exponerse a sanciones o inconvenientes legales.

La medida impacta directamente a quienes vendieron un vehículo y no culminaron el proceso de traspaso, así como a compradores que no formalizaron el registro a su nombre.

Con los nuevos plazos, se busca facilitar una transición ordenada frente a los cambios normativos del sector transporte y garantizar que la información esté correctamente actualizada en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

“Hoy le ponemos fin a años de incertidumbre en miles de trámites pendientes. Ampliamos los plazos para que nadie se quede por fuera, pero también dejamos fechas claras y definitivas. Estamos ordenando la casa, depurando el registro automotor y garantizando seguridad jurídica para todo el país”, aseguró la ministra de Transporte, Mafe Rojas.

Seguridad jurídica y orden en el registro automotor

Desde el Gobierno nacional se destacó que esta decisión fortalece la transparencia y la confiabilidad de los registros vehiculares, elementos clave para la seguridad vial, el control administrativo y la correcta prestación de los servicios de tránsito en Colombia.

El Ministerio de Transporte reiteró que, aunque los plazos fueron ampliados, es fundamental que los ciudadanos realicen los trámites dentro de las fechas establecidas. Contar con información actualizada del titular del vehículo protege los derechos de los propietarios y evita problemas legales futuros.

Para conocer los requisitos, costos y pasos de cada trámite, los interesados pueden consultar los canales oficiales del Ministerio de Transporte o acercarse al organismo de tránsito correspondiente.

Esta ampliación representa un respiro para los conductores y un paso hacia un sistema vehicular más ordenado y confiable.