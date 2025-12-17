CANAL RCN
Economía

En esto quedaría el auxilio de transporte para 2026 tras propuesta del Gobierno Nacional

Tras conocerse la reciente propuesta del 12% por parte del Ministerio del Interior, así quedaría el auxilio de transporte.

Auxilio conectividad
Foto: Freepik

Noticias RCN

diciembre 17 de 2025
08:15 p. m.
Las posturas en los últimos días sobre el salario mínimo en Colombia reflejan una brecha técnica y social significativa. Mientras que los gremios empresariales, liderados por sectores como el comercio y la industria, sugieren un incremento moderado de un solo dígito —proponiendo un techo cercano al 7% para evitar presiones inflacionarias adicionales y proteger el empleo formal—, las centrales sindicales como la CUT y la CGT han puesto sobre la mesa una propuesta de doble dígito, aspirando a un incremento del 16%.

Un componente crítico de esta negociación, que suele quedar en segundo plano frente a la cifra principal, es el auxilio de transporte. Para 2025, este beneficio se fijó en $200.000, y las proyecciones para 2026 sugieren un incremento sustancial que dependerá directamente de la decisión final del Gobierno.

Bajo este panorama, y con las propuestas que se encuentran en la mesa, así podría quedar el auxilio.

En esto quedaría el auxilio de transporte para 2026

Si se atiende a las propuestas actuales, el auxilio de transporte para 2026 podría presentar los siguientes escenarios:

  • Propuesta Sindical: Al buscar un incremento del 16%, el subsidio de transporte escalaría hasta los $232.000 mensuales. Según analistas, este monto permitiría cubrir aproximadamente 36 días de movilidad en sistemas como TransMilenio o el Metro de Medellín, asumiendo dos trayectos diarios.
  • Propuesta Empresarial: Con un ajuste del 7%, el auxilio quedaría en $214.000, un valor que los gremios consideran "responsable" frente a los costos de operación de las micro y pequeñas empresas.
  • Mediación del Gobierno: El Ejecutivo ha sugerido una cifra intermedia que situaría el ingreso total (salario + auxilio) cerca de los $1.800.000. Bajo esta óptica, el auxilio de transporte rondaría los $222.000.

El Gobierno Nacional, liderado por el Ministerio del Trabajo, tiene hasta el 30 de diciembre de 2025 para lograr un acuerdo bipartito o, en su defecto, fijar el aumento mediante decreto, una herramienta que ha sido la norma en los últimos años para garantizar un incremento por encima de la inflación causada.

