Terminales de transporte en Bogotá despacharán al 60% de los viajeros capitalinos en Navidad

Viajeros de nacionalidad venezolana se encuentran atrapados en las terminales de transporte de Bogotá por la falta de pasajes hacia su país de origen.

diciembre 23 de 2025
09:48 a. m.
En la víspera de Nochebuena, las autoridades de tránsito y transporte compartieron una última actualización sobre el flujo de viajeros que saldrán de la capital del país.

Se estima que 870.000 vehículos dejarán Bogotá y 1,7 millones de viajeros; es decir, el 60% de los habitantes de la capital del país que celebrarán la Navidad en las regiones, realizarán sus trayectos en bus.

A poco más de 36 horas de la primera gran celebración de la temporada de Fin de Año, los pasajes empiezan a escasear.

De momento, se han agotado los tiquetes a destinos como El banco, Magangué, Mompox, Maicao, Valledupar y, según explicó un vendedor al patrullero RCN, “toca esperar a a ver qué disponibilidad hay. A medida que avanza el día, esperamos que asignen más carros adicionales”.

Venezolanos tiene problemas para regresar a su país:

Ciudadanos venezolanos, afectados por la cancelación de vuelos hacia su país, se encuentran varados en las terminales de transporte de Bogotá, pese a las rutas directas Bogotá – Caracas, por la falta de asientos.

Este 23 de diciembre, se reportan precios que doblan la tarifa original, pero, aun así, cerca de 62.600 personas saldrán de la capital del país.

Y, durante el fin de semana antes de navidad; es decir, el viernes 19, sábado 20 y domingo 21, 184.365 pasajeros dejaron Bogotá por alguna de sus terminales: la del norte, la del sur y la de Salitre, en cerca de 11.990 vehículos.

Las autoridades mantienen activa su alerta sobre los riesgos de estafa con la venta de tiquetes a través de canales digitales, como WhatsApp, y recomiendan a los viajeros comprar sus tiquetes, directamente en las terminales de transporte.

Santander también registra un alto flujo de viajeros:

El departamento espera recibir a más de 200.000 turistas en el fin de año, para visitar atractivos turísticos, como el cañón del Chicamocha, el embalse de Topocoro, el páramo de Santurbán y los pueblos patrimoniales.

9.500 personas llegan a diario a la terminal de transporte de Bucaramanga y cerca de 10.000 dejan la capital del departamento, un estimado de 750 a 950 buses son despachados por día y se espera un mayor número de pasajeros el martes 23 y el miércoles 24.

