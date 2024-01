Multas de tránsito tendrán un incremento en 2024: este es el valor a pagar a partir del 1 de enero

Con la llegada del 2024, se espera un incremento en el valor de las multas de tránsito, debido a cambios en su regulación. A partir de ahora, el costo de las infracciones ya no estará vinculado al valor del salario mínimo, sino que dependerá de la Unidad de Valor Básico (UVB), establecida en el artículo 313 del Plan Nacional de Desarrollo.

Aumento en las multas de tránsito

De acuerdo con la resolución 3268 del 18 de diciembre de 2023, la UVB para el 2024 se fijó en $10.951, un aumento respecto a los $10.000 del año anterior. Este valor será ajustado anualmente según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) sin alimentos ni regulados, certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) hasta octubre del año anterior.

Este cambio en la regulación de las multas de tránsito podría tener un impacto significativo en su valor. Sin embargo, aún no se ha establecido el equivalente del valor de las multas en UVB en el Código Nacional de Tránsito, y se espera que esta información sea publicada en los próximos días.

Hasta que se publiquen las tarifas actualizadas, se seguirá utilizando como referencia el valor de las multas en salarios mínimos vigentes. El artículo 131 del Código Nacional de Tránsito clasifica las infracciones de acuerdo con su gravedad. Sin embargo, dado el aumento del salario mínimo del 12,07% para el 2024, aún no hay claridad sobre las sanciones económicas correspondientes a cada categoría.

Infracciones de tránsito más comunes

Algunas de las infracciones más comunes incluyen no contar con el certificado de revisión técnico-mecánica, lo cual constituye una infracción de tipo C con un costo estimado de $650.000 para el presente año. Otra infracción recurrente es estacionar en lugares prohibidos, también clasificada como tipo C. Por último, circular con el vehículo en horarios restringidos por el sistema de pico y placa, que busca aliviar el tráfico en horas pico, también se considera una infracción de tipo C.

En resumen, se espera un aumento en el valor de las multas de tránsito para el 2024, ahora vinculadas a la Unidad de Valor Básico (UVB). Aunque aún no se han publicado las tarifas actualizadas en UVB, las infracciones más comunes, como no contar con el certificado de revisión técnico-mecánica, estacionar en lugares prohibidos y circular en horarios restringidos, se mantienen como sanciones de tipo C. Es necesario que los conductores estén informados sobre estas regulaciones para evitar infracciones y sanciones económicas.