ChatGPT reveló los mejores tips para presentar la entrevista de la visa americana

Una gran cantidad de personas sueñan con ir a Estados Unidos para conocer los parques de atracciones, los diferentes destinos turísticos e interactuar con su cultura. Sin embargo, para el ingreso es fundamental tener una visa de turismo, de negocios o de estudio, dependiendo la actividad que se pretenda realizar.

Es una realidad que mientras a múltiples personas les aprueban la visa en el momento de la entrevista, a otro número considerable de habitantes se las niegan. En consecuencia, varios aspirantes suelen llegar con nervios al momento de responder las preguntas del oficial consular.

Teniendo en cuenta ese panorama, ChatGPT reveló los que, según su concepto, son los mejores tips para tener en cuenta al momento de realizar la entrevista para la aprobación de la visa americana. ¿Cuáles son?

Esto es lo que recomienda ChatGPT durante la entrevista de la visa para Estados Unidos

La inteligencia artificial manifiesta que, como factor fundamental, es importante ser puntual no solo para dejar una buena impresión, sino que para evitar cualquier posibilidad de que la Embajada de Estados Unidos dé por finalizado el trámite antes de tiempo por incumplimiento.

Además, también hace énfasis en que es indispensable mantener una actitud serena y segura para no darle lugar al nerviosismo ni a los cuestionamientos y discusiones con algún integrante de la Embajada.

"Vista de manera profesional, pero cómoda. No es necesario usar un traje formal, pero evite ropa demasiado casual", asegura ChatGPT.

Por otra parte, la herramienta digital puntualiza que se tienen que llevar los documentos correspondientes, los cuales son el formulario D-160 debidamente diligenciado, el pasaporte, el pago de la visa y la foto. Pero, adicionalmente, es muy importante contar con certificaciones laborales, bancarias o cartas de invitación en caso de que el oficial consular necesite consultarlas.

A la hora de responder, para la inteligencia artificial lo más importante de todo es hacerlo con honestidad para evitar que el entrevistador note mentiras y tome la decisión de rechazar la visa. De igual manera, uno de sus consejos es dar contestaciones breves y no extenderse para no entregar declaraciones innecesarias.

"Responda de manera concisa y evite dar explicaciones largas o agregar detalles que no se le han pedido. Si no entiende alguna pregunta, no dude en pedir que te la repitan o aclaren", reconoce ChatGPT.

Y, por último, para la herramienta es totalmente clave confirmar el propósito de viaje mencionando el itinerario y demostrando que se tiene conocimiento de los lugares que se quieren visitar. Pero, también, revelar los arraigos que se tienen en el país natal para que el oficial consular no piense que las personas van a ir a quedarse de manera ilegal a Estados Unidos.

"Esto último se puede hacer mostrando pruebas de empleo, propiedades, familia o estudios en tu país", añade la inteligencia artificial.

Estos son los precios de la visa de Estados Unidos

Estados Unidos tiene diferentes tipos de visa y para cada uno hay precios específicos. El presupuesto con el que se debe contar para los trámites son los siguientes: