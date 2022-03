No invitaron a candidato a debate presidencial, pero fue y participó desde afuera

El debate presidencial que fue convocado por El Colombiano, no tenía entre la lista de invitados al candidato Enrique Gómez, quien llegó a las puertas del medio para pedir que se le permitiera la entrada, petición que le fue negada pese a que Gustavo Petro no asistió y su lugar estaba vacío.

Para el candidato presidencial por el Movimiento Salvación Nacional, Enrique Gómez, él y los demás candidatos deberían tener el mismo espacio para debatir, pues estos encuentros se centran en Federico Gutiérrez, Gustavo Petro, Sergio Fajardo e Ingrid Betancourt.

Ante el desplante que recibió Enrique Gómez, el primer candidato en inscribirse para la contienda presidencial, al no permitírsele la entrada al mencionado medio, este decidió participar desde la reja de la portería.

Para los medios nacionales, no tenemos derecho a participar de debates presidenciales. Fui el primer candidato en inscribirse, sin embargo, no me reconocen como tal. @elcolombiano @RedMasTv #DebateDeLasRegiones pic.twitter.com/ITvN5zYCwx