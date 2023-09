¿Gustavo Bolívar aspiraría a la Presidencia si no es elegido alcalde de Bogotá?

Las elecciones regionales en Colombia están a poco más de un mes, y los distintos candidatos ultiman detalles de sus campañas para llegar a los cargos que aspiran. Uno de los más importantes es el de alcalde de Bogotá, pues quien sea el sucesor de Claudia López tendrá importantes retos como el nuevo gobernante de la capital.

Dos de los candidatos de esta contienda son Carlos Fernando Galán, por el Nuevo Liberalismo, y Gustavo Bolívar, del Pacto Histórico, quienes además aparecen en la parte de arriba en varias de las encuestas y sondeos.

En gran parte de las encuestas, los tres candidatos que aparecen con la mayor intención de voto son Galán y Bolívar, así como Juan Daniel Oviedo, exdirector del Dane.

Lea además: CNE rechazó pruebas presentadas por defensa de Oviedo en proceso de revocatoria

En una reciente entrevista, Carlos Fernando Galán y Gustavo Bolívar hablaron sobre distintos temas, y uno de ellos fue su futuro político, en caso de que el resultado del 29 de octubre no sea favorable para ellos. Fueron preguntados sobre el que sería su "plan B", a lo que dieron respuestas muy diferentes.

Galán fue preguntado si buscaría aspirar por la Presidencia en el 2026, pero este respondió que su "único plan es Bogotá".

“He aprendido de los errores y de las derrotas. He caído, me he levantado y yo creo que eso me puede ayudar a gobernar mejor, a tomar mejores decisiones, a rodearme de gente que me diga la verdad y me ayude a corregir aquellas cosas que eventualmente no esté haciendo bien (...) Esa es mi apuesta, no hay plan B, no se me ocurrió en los últimos meses lanzarme a la Alcaldía. He insistido en esto 12 años y tengo la esperanza de que esta vez sea la vencida”, sostuvo Galán.

¿Bolívar aspiraría a la Presidencia?

Por su parte, Gustavo Bolívar respondió algo totalmente distinto, señalando que no descartaría la posibilidad de aspirar a la Presidencia en 2026 si no es elegido alcalde de Bogotá. Sin embargo, resaltó que esto dependería de la decisión colectiva de su partido.

“Si no llego a ser elegido para alcalde de Bogotá, yo tengo una disciplina de partido del Pacto Histórico”, sostuvo Bolívar, indicando que sería candidato solo si el partido considera que sería una buena alternativa.