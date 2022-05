Vote informado: Petro, Fajardo, Fico y Hernández pasaron por Noticias RCN, vea las entrevistas

Entrando al fin de semana de las elecciones presidenciales en Colombia, los ciudadanos acudirán a las urnas para votar por el candidato de su preferencia, y los dos primeros, si se da el escenario, pasarían a una segunda vuelta el próximo 19 de junio.

Algunos de los candidatos presidenciales dialogaron con Noticias RCN, donde hablaron sobre diferentes temas de cara al futuro del país, la campaña, y sus contendientes para llegar a la Casa de Nariño.

Federico Gutiérrez busca unir al país

El candidato del Equipo por Colombia se refirió a diferentes temas relacionados con el futuro del país, así como de política y remarcó que haría cumplir los acuerdos de paz si llegase a ser presidente. Añadió que él no es el candidato del uribismo.

“Fico es Fico, yo soy yo. Cuando me dicen Uribe yo podría decir dos cosas. La primera, yo le gané la Alcaldía de Medellín al candidato de Uribe, se la gané al candidato de Fajardo y eso no me hizo enemigo de ellos. Yo llegué fue a trabajar por la ciudad, entonces en democracia yo he ganado, pero he llegado a unir”, señaló Gutiérrez.

Gustavo Petro se visualiza en la segunda vuelta

Gustavo Petro, candidato por el Pacto Histórico, se encuentra por tercera vez en la contienda para llegar a la Casa de Nariño. Indicó que cree que podría ser el presidente que reconcilie al país.

“Es lo que estamos defendiendo en la misma campaña y en el debate público. Un país no se puede cansar del debate porque siempre habrá problemas, porque hay posiciones diferentes sobre cómo solucionar los problemas de una sociedad, y el debate público consiste en eso, es la democracia en sí misma”, indicó.

Sergio Fajardo y su proyecto basado en la educación

El candidato Sergio Fajardo señaló que aspira llegar a la Presidencia con un proyecto de país diferente, y que el eje de todo sería la educación.

“La respuesta es muy obvia, la propuesta de nuestro proyecto tenía un nombre ‘Medellín la más educada’, yo haría que la educación fuera un factor de unidad en Colombia, de movilización en todos los rincones de nuestro país, que la educación fuera un valor. Que entendiéramos la dimensión de lo que significa educarnos para atender todos los problemas de la sociedad”., sostuvo Fajardo.

Rodolfo Hernández y la lucha contra la corrupción

El candidato Rodolfo Hernández, exalcalde de Bucaramanga ha tenido como bandera de su campaña la lucha contra la corrupción. Señaló que quiere "sacar a los ladrones de Colombia".

"Si populista es defender los intereses de los colombianos sacando a los ladrones, sí soy populista. Si populista es defender que los pobres tengan mejor bienestar, sí soy populista. Si populista es ser trancar realmente los procesos de gasto público innecesarios, sí soy populista. Total, ese término lo dicen los politiqueros", indicó Hernández.