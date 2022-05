Sergio Fajardo: “Mi convicción es ganar y convocar muchas personas”

El pueblo colombiano está a tan sólo cuatro días de elegir a su próximo presidente. Los candidatos por la Casa de Nariño ya finalizaron sus acciones de campaña y ahora el turno es para los colombianos en las urnas el próximo 29 de mayo.

En diálogo con Noticias RCN, Sergio Fajardo, candidato por Centro Esperanza, habló sobre las intenciones que tiene para Colombia en caso de llegar a ser el nuevo presidente de la república.

Inicialmente el candidato aclaró a qué se refería cuando en el último debate presidencial señaló que “no inspiraba nada” e indicó que su comentario fue malinterpretado.

“Por supuesto es una cosa sacada de fuera de contexto, lo que yo estaba explicando precisamente era que contrario a los otros dos candidatos que hablan de amenazas y que se han agredido de narcotraficantes, paramilitares y guerrilleros, yo no le causaba ninguna amenaza a nadie. Que nunca he sido amenazado y que no inspiraba nada que fuera miedo o rabia, que yo inspiro confianza, transparencia, decencia”, señaló Fajardo.