Gustavo Petro: “el papel nuestro es desactivar el odio y construir reconciliación”

El próximo domingo 29 de mayo, los colombianos irán a las urnas para elegir al nuevo presidente de la República. A menos de 37 horas de las elecciones presidenciales en Colombia, en Noticias RCN seguimos escuchando a los candidatos que aspiran a ocupar la Casa de Nariño. En esta oportunidad, el candidato Gustavo Petro habló sobre el uribismo, la seguridad, el campo, y posibles apoyos en caso de ganar los comicios.

Si usted es presidente de Colombia, ¿cree que puede ser capaz de reconciliar al país?

“Es lo que estamos defendiendo en la misma campaña y en el debate público. Un país no se puede cansar del debate porque siempre habrá problemas, porque hay posiciones diferentes sobre cómo solucionar los problemas de una sociedad, y el debate público consiste en eso, es la democracia en sí misma”.

¿Si Gustavo Petro llega a la Presidencia, se sacará “clavos” o “vengarse”?

“Yo fui torturado siendo muy joven, 25 años tenía. Para mí hubiera sido muy fácil con el día, la hora, saber quiénes eran, con pronombre propio, nunca lo hice, porque para mí el sentimiento de venganza le hace mal es a uno mismo. El papel nuestro es, precisamente, desactivar el odio, la venganza y el rencor. Si no se rompen los ciclos de venganza, no hay una oportunidad para construir paz y reconciliación”.

En un eventual gobierno de Gustavo Petro, ¿“pueden caber uribistas”?

“La mayoría de la población fue uribista hasta hace muy poco, de acuerdo con lo que hemos vivido en el siglo 21. En mi opinión, digamos, si vamos hacia una reconciliación, si buscamos unos caminos de pacificación de Colombia, el uribismo tiene algo que decir”.

¿Cómo sería la seguridad en un gobierno de Petro?

“Hay dos capas del crimen que producen inseguridad en el país desde el punto de vista de la delincuencia. En una capa que ha crecido, pero cuya causa es el hambre, entre más hambre, más inseguridad, pero hay un núcleo cada vez más poderoso de lo que yo llamo las organizaciones multicrimen. (…) El camino contra ellos es el ejercicio de la autoridad, quitarles el poder político, es quitarles la población que controlan a partir de campesinos productores de hoja de coca. La segunda, los consumidores de sustancias urbanos de todo tipo, que hay que desligarlos del jíbaro”.

Para Petro, ¿el Ejército es corrupto?

“No, la mayoría de los soldados y agentes de Policía construyen su carrera a partir de una actividad riesgosa. (…) Sin embargo, cuando se vincula en mundo militar o policial a la política, y en eso el uribismo fue agresivo al volverlo un fuera política, ahí hay una articulación con el crimen. Algunos generales luchan contra eso y otros no”.

¿Cambiaria el esquema de ascenso?

“Sí, el ascenso debe ser por merito, no por el Senado. Me parece que esa interferencia de la política con los ascensos no es buena”.

¿Con qué candidato se ve en una eventual segunda vuelta?

“(Rodolfo) Hernández fue capaz de quitarle el voto uribista en una porción importante a Federico (Gutiérrez). Federico tiene las maquinarias, algo que no sale en las encuestas. ¿Qué pesará más el domingo? No lo sé.