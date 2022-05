Entrevista con Rodolfo Hernández: "Muy posiblemente pase a segunda vuelta"

Estamos a una semana de las elecciones presidenciales en Colombia y los candidatos van cerrando sus campañas. Durante los meses recientes hicieron lo posible para cautivar a los ciudadanos y poder conseguir los votos necesarios.

Uno de los que ha tenido un repunte importante y se ha convertido en un fenómeno en las últimas semanas es Rodolfo Hernández, quien ha subido en la intención de las diferentes encuestas y algunos creen que puede dar la sorpresa y meterse a una segunda vuelta.

El candidato habló con Noticias RCN de esa carrera por la presidencia de Colombia, sus propuestas y cómo ve su candidatura, que en un mes se sabrá si de verdad tiene toda la intención de voto que se ha visto en las encuestas.

¿Qué le dicen los santandereanos en las calles?

Vamos a ver cómo se concreta eso en las urnas. Porque muchas cosas son las expresiones de apoyo, pero eso se tiene que confirmar con votos. Si no sacamos los ladrones del Gobierno esto no es capaz de arreglarlo nadie.

¿Usted qué le diría a un televidente que con usted sí es el cambio?

Pero mire, ¿cuál puede ser el cambio de Fico (Gutiérrez)? Toda la clase política está representada en la coalición de Fico, esa coalición es la que no quiere el cambio, el equipo de los que traicionaron a los colombianos. Parte de ese equipo son unos ladrones profesionales.

¿Se siente populista?

Si populista es defender los intereses de los colombianos sacando a los ladrones, sí soy populista. Si populista es defender que los pobres tengan mejor bienestar, sí soy populista. Si populista es ser trancar realmente los procesos de gasto público innecesarios, sí soy populista. Total, ese término lo dicen los politiqueros.

¿Cómo hará para sacar Rodolfo lo que está prometiendo?

Todos los días a las 7 de la mañana habrá rueda de prensa en la Casa de Nariño. Ya fui a mirar. Hay 300 cupos. Cuáles son los parlamentarios que le hemos pasado diferentes proyectos para el mejoramiento de vida de los colombianos y saco un retrato.

¿No sería un bloqueo?

Para cobardes los politiqueros, cuando los confronte socialmente aprueban todo.

¿Hay propuestas serias además de parar la robadera?

No se puede hacer si no se para la robadera. Es como hacer un edificio de 50 pisos sin cimentación. Lo primero que hay es que generar caja. Hay que parar la robadera. Generando caja todo es fácil. Me voy a apoyar de los mejores en el conocimiento del estado.

¿A qué le atribuye que usted se haya disparado en las encuestas?

Que la gente percibió que yo les decía la verdad, al decir la verdad eso se va a la racionalidad, ahí la gente razona, luego pasa al corazón y cuando pasa de la racionalidad al corazón eso no lo para nadie.

¿Usted se ve en segunda vuelta hoy?

Yo creo, sin ser pretencioso, ni desestimar a mis compañeros de competencia que muy posiblemente pase a la segunda vuelta y si paso será lejos del tercero. Una sorpresa total.

¿Cree que puede ser la persona que reconcilie a los colombianos?

Los colombianos están mamados de los ladrones. Hay ladrones de frente y hay ladrones ocultos, esos son los que no aparecen nunca y se llevan la plata.

¿Usted es un hombre de resentimientos?

Yo no tengo cargas en el alma. Perdono, pero no olvido, porque uno no puede olvidar, la única manera de no cometer errores es que no se le olviden.

¿Confía en el registrador?

Yo confío que él no se atreve, sería un bruto ponerse a hacer una trampa a estas aturas de la vida. Yo no creo que él haga eso.