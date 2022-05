Federico Gutiérrez: “A Colombia no le puede pasar lo que le pasó a Venezuela”

Faltan tan solo dos días para que los colombianos cumplan la tarea de votar por el que desean sea el próximo presidente de Colombia.

Son seis los candidatos que se disputan la Casa de Nariño y los que por meses han realizado campañas para mostrar a los ciudadanos cuáles son las propuestas con las que pretenden mejorar los problemas que afectan al país.

En diálogo con Noticias RCN, el candidato por Equipo Por Colombia, Federico Gutiérrez, habló sobre sus propuestas y lo que quiere lograr como futuro líder del país.

¿El próximo Duque, el candidato de Uribe?

“Fico es Fico, yo soy yo. Cuando me dicen Uribe yo podría decir dos cosas. La primera, yo le gané la Alcaldía de Medellín al candidato de Uribe, se la gané al candidato de Fajardo y eso no me hizo enemigo de ellos. Yo llegué fue a trabajar por la ciudad, entonces en democracia yo he ganado, pero he llegado a unir”, señaló Gutiérrez.

El candidato del partido Equipo Por Colombia aseguró que, en caso de llegar a la Casa de Nariño, hará que se cumplan los acuerdos con las Farc y que este grupo criminal le cumpla a las víctimas.

“Yo vote sí al acuerdo de paz y voy a dar cumplimiento a los acuerdos con las Farc y voy a hacer que las Farc cumplan porque no le han cumplido a las víctimas”, agregó.

Gutiérrez, en su intervención, aseguró que conoció a Iván Duque cuando este se posicionó como presidente de Colombia y cuando él fungía como alcalde de Medellín. Indicó que juntos trabajaron por la ciudad y que siempre ha estado agradecido con él.

Federico Gutiérrez representa la renovación

Algunas personas indican que la candidatura de Federico se ha dedicado a coleccionar logos de partidos tradicionales, sobre esto, el candidato aclaró que se ha dedicado “a unir al país porque necesitamos hacer grandes transformaciones”. Recalcó que no tiene ningún partido, que no tiene jefes políticos y reafirmó que tiene la capacidad de unir al país.

Además, aseguró que a Colombia no le puede pasar lo mismo que le sucedió a Venezuela. “Lo que no le puede pasar a Colombia es saltar al vacío sin paracaídas como ya le pasó a Venezuela a Nicaragua o como le está pasando a Perú o a Chile”.

Por otro lado, también aseguró que cuando gane la Presidencia invitará a todos los candidatos presidenciales a una mesa de diálogo.

¿Diferencias con Gustavo Petro?

“Cuando gane la presidencia lo primero que voy a hacer es invitar a todos los candidatos presidenciales a que hablemos incluyendo a Gustavo Petro porque yo no siento odio o rabia por él, lo que tenemos son diferencias conceptuales. Él y yo coincidimos en que Colombia no puede continuar con 20 millones de personas en situación de pobreza, coincidimos en el diagnóstico, en lo que no coincidimos es en cuáles son las soluciones y los planteamientos económicos y sociales”, afirmó.

El mensaje de Federico a los empresarios de Colombia

El candidato envió un mensaje al sector empresarial y los invitó a ser solidarios. “Yo lo que le digo al sector productivo es que todos tenemos que ser solidarios, páguenle un bono de gratitud económica por esa recuperación económica de sus sectores y ayuden a compensar y aliviar el dolor social que hoy existe en las familias colombianas, eso para quienes están con vinculación laboral, pero el Estado tendrá que hacer la tarea con quienes están en la informalidad”.

¿Rodolfo Hernández le da la pelea?

“No se dejen confundir, estén acá juntos, vamos a ganar. Nosotros tenemos una lucha contra la corrupción, pero además yo no tengo ningún proceso ante la justicia, acá hay una tranquilidad porque hay que hablar con autoridad moral los temas. Yo lo que le ofrezco a los corruptos es cárcel y extinción de dominio, les vamos a quitar los recursos de lo que se robaron”, añadió.