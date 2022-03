Federico Gutiérrez se reunirá con expresidentes de Colombia

Con las campañas por la Presidencia calentándose y sumando apoyos, el candidato Federico Gutiérrez del Equipo por Colombia, remarcó que su propósito es unir al país. Como una herramienta para hacer esto, el exalcalde de Medellín indicó que se reunirá con todos los expresidentes de Colombia.

Esto lo expresó durante su inscripción como candidato presidencial. Además, señaló que también se reunirá con el presidente Iván Duque, pero que eso será después de las elecciones, cuando comience el proceso de empalme.

“Me reuniré con Uribe, me reuniré con Santos, me reuniré con Pastrana, me reuniré con Gaviria, me reuniré en su momento, cuando ganemos, también con el presidente Duque porque vamos a comenzar el empalme (...) Yo voy a hablar con todos los sectores porque nosotros sí tenemos la capacidad de unir al país, sostuvo el candidato.

Gutiérrez además remarcó que en su eventual gobierno, gobernará sin odios y no culpará a los mandatos anteriores por lo que ocurre en el país.

“Yo les digo que a partir del 7 de agosto, una vez me posesione como presidente y tengamos a Rodrigo (Lara) de vicepresidente y tengamos un gran equipo, a partir de ese momento nadie en el país me verá echándole culpa de lo que le ocurra a Colombia, a ninguno de los expresidentes”, indicó.

“Si los problemas de Colombia se resolvieran hablando mal de los expresidentes, estaríamos con una Colombia perfecta. Yo le agradeceré a cada uno lo bueno que ha hecho por Colombia y voy a sacar lo mejor de cada uno de ellos para que entendamos que Colombia va hacia adelante, yo no voy a mirar con retrovisor”, añadió.

Alianza Verde no se unirá a Fico

Buscando sumar más apoyos a su campaña presidencial, el exalcalde de Medellín ha hecho aproximaciones a varios sectores políticos con miras a fortalecer sus aspiraciones. Sin embargo, desde la Alianza Verde le cerraron la puerta al candidato.

"Lo repito una vez más, Federico Gutiérrez NO tiene el apoyo de la Alianza Verde ni sus miembros pueden dárselo. Es así de claro", indicó Antonio Navarro Wolff.