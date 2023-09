CNE rechazó pruebas presentadas por defensa de Oviedo en proceso de revocatoria

El Consejo Nacional Electoral (CNE) rechazó las pruebas presentadas por el candidato a la Alcaldía de Bogotá Juan Daniel Oviedo para defender su candidatura.

“Rechazar las pruebas solicitadas por el candidato Juan Daniel Oviedo Arango y por el señor Rodny Fabián Ortiz Chamorro, por las razones mencionadas en la parte considerativa del presente proveído”, informó el CNE.

La entidad ha venido evaluando la candidatura de Oviedo a la Alcaldía de Bogotá después de que Daniel Mauricio Ramírez Troncoso, vicepresidente jurídico del Fondo Nacional de Garantías, diera a conocer la presunta inhabilidad en la que estaría incurriendo el exdirector del Dane.

Según argumenta la entidad electoral, Oviedo estaría incurriendo en la inhabilidad porque, días antes de anunciar su candidatura, suscribió un contrato de arrendamiento con ese Fondo, entidad que pertenece al Gobierno Nacional.

"Durante la ejecución del contrato de arrendamiento se conoció que Oviedo se inscribió como candidato para ser elegido como alcalde en Bogotá D.C., situación que eventualmente puede llevar a una posible inhabilidad, a la luz de los preceptos normativos que se describen en el art. 37 de la Ley 617 de 2000, que modificó el artículo 95 de la Ley 136 de 1994", informó el CNE.

CNE rechazó pruebas presentadas por Oviedo

En medio de la evaluación de la candidatura, el CNE le solicitó a Oviedo presentar pruebas que le permitieran defender su candidatura, la misma solicitud le hizo al Fondo.

Entre los documentos solicitados estuvieron todos los relacionados con la inscripción de Oviedo a la Registraduría y el CNE, de igual forma los documento que el Fondo hizo y firmó con Oviedo para el contrato de arrendamiento, entre otros textos.

En medio del proceso, una de las pruebas solicitadas por el movimiento político de Oviedo denominado Con Toda por Bogotá fue: “Se solicita de forma respetuosa por la pertinencia y conducencia de la prueba para este asunto en particular y dada la naturaleza jurídica de la controversia, como decreto de prueba la siguiente: solicitud al Fondo Nacional de Garantías S.A., el manual de contratación adoptado".

El CNE evaluó los argumentos y pruebas presentadas por el Fondo y Oviedo e informó que lo presentado por la entidad fue pertinente, conducente y útil.

"Son hechos irrelevantes para el presente procedimiento de revocatoria, en tanto que aún, conociéndose que el FNG y sus directivos, conocían la presunta inhabilidad en la que estaría incurso (...) suponiendo que querían hacerle incurrir en esta, por un lado, no exime al candidato de respetar el régimen de inhabilidades para ser alcalde, y de otro, el desconocimiento legal que sobre el particular tuviera el candidato no le exonera de la consecuencia jurídica", informó el CNE.

Sobre lo presentado y expuesto por Oviedo, la entidad electoral explicó que no concretó los hechos con los que quería probar que no estaría incurriendo en la inhabilidad.

"Lo que equivale a no precisar los hechos objeto de prueba. Por lo tanto, la prueba deberá ser rechazada. Ahora, si lo que pretende probar es la suscripción del contrato, sobre este aspecto ya obra prueba en el plenario y por tanto la prueba resulta inútil", concluyó el CNE.

Por ahora, Oviedo deberá presentar una nueva defensa de su candidatura ante la entidad electoral, caso que está manejando la magistrada y presidenta del CNE Fabiola Márquez.