Pesos pesados del Centro Democrático respaldan a Rodolfo Hernández

Tras conocerse que Gustavo Petro y Rodolfo Hernández serán los dos candidatos presidenciales en la segunda vuelta, diversos sectores políticos, e incluso otros de los contendientes, anunciaron que respaldarán al exalcalde de Bucaramanga.

Federico Gutiérrez, quien resultó tercero en las votaciones de la primera vuelta, indicó en su discurso que apoyará a Rodolfo Hernández en la segunda vuelta.

“Siempre estará por encima el país, muy por encima de nuestros intereses personales. Hoy los colombianos tienen dos alternativas en esta contienda electoral. Hemos tomado una decisión, yo no he hablado con Rodolfo Hernández, ni necesito hacerlo. Quiero expresar públicamente que nosotros no queremos perder el país ni vamos a ponerlo en riesgo. Por eso votaremos por Rodolfo Hernández”, remarcó.

Por su parte, el candidato Enrique Gómez también indicó que la semana entrante le presentará a Rodolfo Hernández un acuerdo programático, señalando que "nos pondremos al servicio de su campaña".

Sectores del Centro Democrático se van con Rodolfo

Por otro lado, algunos senadores y miembros del partido Centro Democrático salieron a respaldar a Rodolfo Hernández de cara a la segunda vuelta. Entre nombres importantes dentro de esta colectividad destacan las senadoras María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, entre otros.

"El triunfo de Rodolfo es el triunfo contra el establecimiento. El país necesita cambios, no el suicidio que ofrece Petro, pero sí autoridad, orden y la prosperidad que ofrece un empresario como el @ingrodolfohdez", fue el mensaje de Cabal.

Por su parte, Paloma Valencia indicó lo siguiente: "Felicitamos al ingeniero @ingrodolfohdez por su gran votación. Apoyaremos su propósito de combatir la corrupción y derrotar a Petro".

Alirio Barrera y Rafael Nieto, quienes participaron en la consulta del Centro Democrático para elegir candidato presidencial en su momento, también lo respaldaron.

"El gran perdedor es Petro y hoy no duerme: La inmensa mayoría de quienes votaron por Federico (23,9%), más los votantes de John Milton Rodríguez (1,3%) y de Enrique Gómez (0,2%), son antipetristas. También algo de Fajardo. Se sumarán a @ingrodolfohdez (28,2%): ¡más del 54%!", indicó Nieto.

"@ingrodolfohdez felicitaciones por ese paso a segunda vuelta. Sabemos de su interés por un país distinto, coincidimos en la lucha contra la corrupción, replantear el tema de las cárceles, apoyo al campo y seguridad en los territorios. Habrá tiempo para las regiones!", fue el mensaje de Barrera.