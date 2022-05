“Votaré por Rodolfo Hernández”: Fico Gutiérrez anunció su apoyo

Uno de los grandes perdedores de la primera vuelta presidencial fue el candidato antioqueño Fico Gutiérrez, a quien las encuestas siempre lo pusieron en una siguiente instancia, pero que terminó su campaña por detrás de Rodolfo Hernández.

Le puede interesar: En Vichada sí saben quién es Rodolfo Hernández: el ingeniero ganó en ese departamento.

“El país habló y a nuestro país que habló queremos responderle. Sobre todo, quiero hablarle desde el corazón. En muy poco tiempo, siendo dos caras nuevas en la política nacional, hemos logrado mucho. Y a los más de cinco millones de colombianos que han votado por nosotros queremos darles las gracias”, dijo en su discurso.

Apoyo a Rodolfo Hernández

Gutiérrez aseguró que más allá de los resultados que dejó esta primera vuelta presidencial, lo que él y su equipo de trabajo siempre buscaron fue respetar la democracia del país y lograr unir a toda Colombia.

“Siempre estará por encima el país, muy por encima de nuestros intereses personales. Hoy los colombianos tienen dos alternativas en esta contienda electoral. Hemos tomado una decisión, yo no he hablado con Rodolfo Hernández, ni necesito hacerlo. Quiero expresar públicamente que nosotros no queremos perder el país ni vamos a ponerlo en riesgo. Por eso votaremos por Rodolfo Hernández”, añadió.

Eso sí, Fico Gutiérrez afirmó que no trabajará con Hernández. “Aclaramos, eso sí, que Rodolfo y sus acciones quienes respondan. No haremos parte de su gobierno ni lo haremos. Si tratamos buscamos unir a Colombia que es el propósito más urgente”.

Adicionalmente dijo: “Nosotros jamás seremos indiferentes del país, queremos lo mejor para Colombia, por eso estábamos en la contienda electoral, buscando unirlo. Ya no estamos, unas veces se gana y otras veces se pierde, esa es la democracia, que se cuida y se respeta”.

Finalmente, y siguiendo su línea, decidió lanzarle una nueva pulla a Gustavo Petro y la forma en la que ha estado trabajando.

“Gustavo Petro, con todo lo que ha dicho y por todo lo que ha hecho, no le conviene a Colombia. Sería un peligro para las libertades, para nuestras familias y nuestros hijos. Consideramos que esa opción sería un peligro para el país”, concluyó.