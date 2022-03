Más polémica electoral: denuncian que suplantaron a la novia de Sergio Fajardo

Después de que se conocieran los resultados de las elecciones legislativas y de consultas presidenciales

el pasado 13 de marzo, las denuncias de fraude electoral no han estado ausentes. En este caso, el candidato Sergio Fajardo denunció que su pareja sentimental, la excanciller María Ángela Holguín fue suplantada en el momento de ejercer su derecho al voto.

Fajardo hizo la denuncia en una entrevista con RCN Mundo. “Viene creciendo en forma como espuma la discusión acerca de que están encontrando una cantidad de irregularidades con los votos. Yo vi y uno tiende a pensar que cuando ve un caso particular pues no es un hecho sintomático pero cuando empiezan hablar más personas preocupa, por ejemplo: María Ángela, cuando fue a votar y llega a su lugar, encontró que ya habían votado en el lugar de ella y ya había una cédula y una huella y dijo pero yo no he venido acabo de llegar acá”, dijo Fajardo.

“Eso es muy raro y estamos hablando de muchos casos, no una situación o caso fortuito. Ante esto merecemos una explicación y una investigación porque si eso se va por ese camino no podemos meter en problemas en una elección que va a ser bien exigente y bien difícil y puede ocurrir cualquier cosa si no se resuelve”, sostuvo.

Sergio Fajardo anunció su fórmula vicepresidencial

Este jueves 17 de marzo se conoció que Luis Gilberto Murillo, exministro de Ambiente, será la fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo.

“Tras los resultados del domingo emprendemos un nuevo camino en búsqueda de la Presidencia, batallaré por ganar las elecciones en las que espero exista respeto entre los aspirantes. Felicitaciones a quienes seguimos en este camino que busca el bienestar de🇨🇴desde distintas orillas”, expresó Murillo a través de su cuenta de Twitter.

Murillo fue ministro de Ambiente de 2016 a 2018 durante el gobierno de Juan Manuel Santos. También ejerció como gobernador de Chocó en dos oportunidades.